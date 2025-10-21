is uit de basiself gelaten bij PSV voor de wedstrijd tegen Napoli omdat hij te laat was. Dat bevestigt trainer Peter Bosz kort voor de aftrap, na berichtgeving van journalist Rik Elfrink. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

Dest was maandag aanwezig bij de persconferentie en er werd rekening gehouden met een basisplek in het Champions League-duel met Napoli. Peter Bosz kiest er echter voor om hem op de bank te zetten. Ryan Flamingo is zijn vervanger.

Elfrink ontdekte waarom Dest is gepasseerd. "Dest was laat. Ga er maar vanuit dat hij harder baalt dan wie dan ook in het Philips Stadion, maar het is natuurlijk niet goed. Dat zal hij zelf ook snappen. Peter Bosz heeft hem bij PSV op de bank gehouden. Hij zal vermoedelijk wel gewoon invallen", schrijft de journalist van het Eindhovens Dagblad op X.

Bosz: 'Dest komt afspraak niet na'

Bosz zegt tegen Ziggo Sport dat het 'helemaal geen lastige keuze' was om Dest te passeren. "We hebben met elkaar afspraken gemaakt drie jaar geleden. Daar heeft iedereen zich aan te houden, hij ook. Dat heeft hij helaas niet gedaan. Voor ons is het heel vervelend, voor hem zelf ook. Hij had zich graag laten zien. Maar dit zijn de afspraken."

Wat verstaat Bosz onder 'te laat'? "Voor mij is één seconde al te laat. Je moet gewoon op tijd zijn. En of het dan één seconde is – het was veel meer hoor… Je moet gewoon op tijd zijn, kom aan."

Vorig seizoen kreeg Bosz bij PSV ook te maken met laatkomers. Zo werden Ismael Saibari en Malik Tillman een keer bestraft door de oefenmeester. Is er een structureel probleem? "Dit gebeurt bij iedere club. Het is ook maar net hoe je ermee omgaat. Wij leggen de lat in alles hoog. Hoe we willen voetballen, hoe fit je moet zijn… En ook in de discipline."

"Andere clubs zullen er anders mee omgaan. Ik vind het een heel normale zaak dat je gewoon op tijd komt. Doe je dat niet, dan weet iedereen wat de consequenties zijn. Ik heb geen seconde overwogen om het door de vingers te zien", aldus de trainer.

Analist Theo Janssen noemt het ‘niet handig’ van Dest. “Niet alleen onhandig, maar amateuristisch. Het is echt een schande. Dit is een belangrijke wedstrijd voor PSV en voor hem, om zichzelf te laten zien. Dit zijn de mooie wedstrijden. Dan ben je een uur te vroeg, niet te laat. Je zorgt gewoon dat je op tijd bent", zegt Janssen.

Wie staat rechtsback bij PSV?

Ryan Flamingo neemt de plek van Dest als rechtsback over. "Ik vind dat we de laatste weken goed aan het voetballen zijn. Ik wil dat zoveel mogelijk intact laten. Ryan heeft bij Vitesse en Sassuolo al rechtsback gespeeld. Hij is dat gewend en gaat dat vandaag ook doen", legt Bosz uit.

Opstelling PSV: Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorows, Salah-Eddine; Saibari, Júnior, Veerman; Man, Til, Perisic

