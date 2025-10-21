Live voetbal

Bosz deelt ‘slechte ervaring’ met Beukema: ‘Speelde mijn zoon uit het elftal’

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
21 oktober 2025, 07:25

Peter Bosz grapte maandag op de persconferentie voorafgaand aan PSV - Napoli over een ‘slechte ervaring’ die hij heeft met Sam Beukema. De verdediger van de Italiaanse topclub brak in het verleden door bij Go Ahead Eagles, waar hij de zoon van Bosz, Gino, uit het elftal speelde.

Bosz staat dinsdagavond met PSV tegenover Napoli in de Champions League. Bij de Italiaanse kampioen speelt niet alleen voormalig PSV’er Noa Lang. Ook Beukema staat onder contract bij de topclub. Op de persconferentie voor het treffen met Napoli komt de Nederlander ter sprake.

“Ik heb hele slechte ervaringen met Beukema”, begint Bosz op het persmoment. “Mijn zoon voetbalde in het eerste elftal van Go Ahead Eagles en toen kwam Beukema.” De mandekker speelde Gino Bosz vervolgens uit het elftal. “Daar heb ik dus geen goede ervaringen mee”, stelt Bosz met een glimlach. “Maar mijn zoon zei toen wel: Pap, dit is echt een heel goede speler.”

Nadat Beukema in 2019/20 de concurrentiestrijd won van Bosz junior, maakte hij in de zomer van 2021 de stap naar AZ. “Hij heeft een prachtige carrière. Heel knap als je je elke keer op een hoger niveau aanpast. Van Go Ahead naar AZ naar Bologna en nu in de absolute top bij Napoli. Dat betekent dat je goed bent en dat is die jongen”, aldus de trainer van PSV.

  Gisteren, 22:35
  Gisteren, 17:11
  za 18 oktober, 22:59
PSV - Napoli

PSV
21:00
Napoli
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (21 nov. 1963)

