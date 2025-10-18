Live voetbal

Napoli's nachtmerrie: Noa Lang maakt 1-1 in blessuretijd, maar VAR steekt stokje voor gelijkmaker

Noa Lang op de bank bij Napoli
Foto: © Imago
0 reacties
Jarno van der Mooren
18 oktober 2025, 20:36   Bijgewerkt: 21:02

Napoli heeft een pechavond achter de rug. De Italiaanse grootmacht, komende dinsdag de tegenstander van PSV in de Champions League verloor met 1-0 bij Torino. Noa Lang had het geluk niet aan zijn zijde. De oud-PSV’er leek in blessuretijd de gelijkmaker te scoren, maar de VAR keurde zijn treffer af.

Napoli kende een sterke seizoensstart. Met vijftien punten uit zes wedstrijden ging Gli Azzurri vol vertrouwen de wedstrijd tegen Torino in. Voor Noa Lang verloopt het seizoen tot dusverre echter moeizaam. De 26-jarige aanvaller is geen vaste basisspeler en wist nog niet te scoren.

Moeizame wedstrijd tegen Torino

Artikel gaat verder onder video

Het werd uiteindelijk een zware avond in Turijn voor Napoli. In de 32e minuut zette Giovanni Simeone de thuisploeg op voorsprong. Daarna wist Napoli, ondanks meerdere kansen, niet meer echt gevaar te stichten.

De blauw-witten kwamen in blessuretijd alsnog op gelijke hoogte via Noa Lang, maar de VAR greep in wegens buitenspel. De oud-speler van PSV, Ajax en FC Twente trok zijn shirt al uit, maar tevergeefs: het doelpunt werd afgekeurd en hij kreeg een gele kaart.

Verlies niet het einde van de wereld voor Napoli

Voor Napoli is het verlies geen ramp, maar de gedeelde eerste plek lijkt wel te worden verspeeld. Concurrent AS Roma speelt later op de avond de topper tegen Inter. Bij een gelijkspel gaan de Romeinen al over Napoli heen.

Aanstaande dinsdag wacht voor Noa Lang een weerzien met zijn oude club PSV. In Eindhoven wordt afgetrapt voor de Champions League.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-trainer Peter Bosz

Bosz doet open sollicitatie: ‘Een droombaan, Curaçao is mijn favoriete land’

  • Gisteren, 21:24
  • Gisteren, 21:24
PSV-trainer Peter Bosz

Bosz heeft Pepi en Boadu terug bij PSV voor treffen met Go Ahead Eagles

  • Gisteren, 14:48
  • Gisteren, 14:48
Ajax-trainer John Heitinga

Terugblik op interlands tegen Malta en Finland, belangrijke thuisduels voor Ajax en PSV

  • do 16 oktober, 16:13
  • 16 okt. 16:13
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Torino - Napoli

Torino
1 - 0
Napoli
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: Serie A
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
3
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4
2022/2023
Club Brugge
33
9

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Napoli
6
6
15
2
Roma
6
5
15
3
Milan
6
6
13
4
Inter
6
9
12
5
Juventus
6
4
12

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel