Napoli heeft een pechavond achter de rug. De Italiaanse grootmacht, komende dinsdag de tegenstander van PSV in de Champions League verloor met 1-0 bij Torino. had het geluk niet aan zijn zijde. De oud-PSV’er leek in blessuretijd de gelijkmaker te scoren, maar de VAR keurde zijn treffer af.

Napoli kende een sterke seizoensstart. Met vijftien punten uit zes wedstrijden ging Gli Azzurri vol vertrouwen de wedstrijd tegen Torino in. Voor Noa Lang verloopt het seizoen tot dusverre echter moeizaam. De 26-jarige aanvaller is geen vaste basisspeler en wist nog niet te scoren.

Moeizame wedstrijd tegen Torino

Het werd uiteindelijk een zware avond in Turijn voor Napoli. In de 32e minuut zette Giovanni Simeone de thuisploeg op voorsprong. Daarna wist Napoli, ondanks meerdere kansen, niet meer echt gevaar te stichten.

De blauw-witten kwamen in blessuretijd alsnog op gelijke hoogte via Noa Lang, maar de VAR greep in wegens buitenspel. De oud-speler van PSV, Ajax en FC Twente trok zijn shirt al uit, maar tevergeefs: het doelpunt werd afgekeurd en hij kreeg een gele kaart.

Verlies niet het einde van de wereld voor Napoli

Voor Napoli is het verlies geen ramp, maar de gedeelde eerste plek lijkt wel te worden verspeeld. Concurrent AS Roma speelt later op de avond de topper tegen Inter. Bij een gelijkspel gaan de Romeinen al over Napoli heen.

Aanstaande dinsdag wacht voor Noa Lang een weerzien met zijn oude club PSV. In Eindhoven wordt afgetrapt voor de Champions League.