Een van de Napoli-supporters die maandagavond is gearresteerd in Eindhoven heeft tegenover het Italiaanse persbureau ANSA zijn verhaal gedaan. Volgens de vijftigjarige Fabio werd de groep Napoli-fans direct gefouilleerd en vastgehouden bij aankomst in het centrum.

De politie van Eindhoven maakte in de nacht van maandag op dinsdag bekend 180 Napoli-supporters te hebben aangehouden. Hun gedrag zou ‘aanleiding geven tot ongeregeldheden’, zo klonk het op X. Inmiddels heeft de politie bekendgemaakt dat er in totaal zelfs 230 Napoli-fans zijn aangehouden. De lokale veiligheidsdriehoek had uit voorzorg een verbod op samenscholing ingevoerd in de binnenstad, wat de groep Italiaanse fans heeft overtreden. De fans zijn inmiddels weer vrijgelaten en hebben een boete en gebiedsontzegging voor de binnenstad van Eindhoven voor 24 uur ontvangen.

Eén van de aangehouden supporters doet in gesprek met ANSA zijn verhaal. “We wilden alleen een biertje drinken en ineens waren we omsingeld door de politie”, vertelt de vijftigjarige Fabio. De Napoli-fans zouden volgens hem geen wangedrag of geweld hebben vertoond. “We kwamen met de auto aan, parkeerden netjes en werden direct gefouilleerd en vastgehouden. We hebben niets misdaan, maar werden behandeld als criminelen.”

“Toen het leek alsof alles voorbij was, werden we letterlijk afgevoerd naar een lokaal politiebureau”, vervolgt de fan. “Daar werden we ondervraagd zonder advocaat, voordat we het bevel kregen de stad te verlaten.” Fabio geeft aan dat de wedstrijdkaartjes van de gearresteerde Napoli-fans voor het Champions League-duel met PSV zijn geannuleerd. “Maar we hebben niks gevaarlijks gedaan; we wilden gewoon een biertje drinken. De lokale politie heeft ons zelfs bedreigd en gezegd dat de Italiaanse politie ons een stadionverbod zou moeten opleggen”, aldus de supporter, die aangeeft het ‘schandalig’ te vinden. “We hebben geld uitgegeven, we hebben niets misdaan en toch mochten we de wedstrijd niet zien.”

