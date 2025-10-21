Live voetbal

180 Napoli-fans aangehouden in Eindhoven voor CL-duel met PSV

Napoli-fans
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
21 oktober 2025, 08:33

De politie van Eindhoven heeft maandagavond 180 supporters van Napoli aangehouden, zo maakt Politie Eenheid Oost-Brabant bekend op X. Het gedrag van de Italiaanse fans gaf volgens de politie ‘aanleiding tot ongeregeldheden’. Ook zijn er vier supporters van PSV aangehouden.

Dinsdagavond speelt PSV in Eindhoven de derde Champions League-wedstrijd van het seizoen. In het Philips Stadion is de Italiaanse kampioen Napoli de tegenstander. Daags voor het duel was het onrustig in de binnenstad, zo laat de politie weten. Daarbij zijn 180 fans van Napoli aangehouden omdat ‘hun gedrag aanleiding gaf tot ongeregeldheden’, klinkt het.

De aangehouden supporters zijn per bus naar het politiebureau vervoerd, waar zij verder zijn verhoord. De politie geeft aan onderzoek te doen waar de aangehouden Napoli-fans precies vandaan komen.

Niet alleen een grote groep bezoekende fans, maar ook vier PSV-supporters zijn maandagavond aangehouden. Dit gebeurde op een andere plek in de stad. Ook deze supporters zouden met hun gedrag aanleiding geven tot ongeregeldheden en zijn verder verhoord op het politiebureau.

  Gisteren, 22:35
  Gisteren, 17:11
  za 18 oktober, 22:59
PSV - Napoli

PSV
21:00
Napoli
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

