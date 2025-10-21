Live voetbal

Gebroeders Van de Kerkhof weigeren komst Weghorst bij PSV: ‘Die komt er bij ons niet in’

Ajax-spits Wout Weghorst
Luuk van Grinsven
21 oktober 2025, 06:55

Willy en René van de Kerkhof zijn geen fan van Wout Weghorst, zo maken ze duidelijk in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. De gebroeders vonden dat de boomlange aanvaller zaterdagavond een directe rode kaart had moeten krijgen na een elleboogstoot op Wouter Goes. Mocht PSV ooit zakendoen met Weghorst, dan sturen de PSV-iconen hem ‘gewoon terug naar Ajax’.

Weghorst maakte zich zaterdagavond niet populair toen hij zijn directe tegenstander Goes een elleboogstoot gaf. Na afloop weigerde de Ajax-spits zijn collega een sportieve hand te geven en ontkende hij zijn overtreding in een interview.

Volgens de gebroeders Van de Kerkhof verdient Weghorst maar één straf: “Een rode kaart en vijf wedstrijden schorsing, klaar.”

Willy en René van de Kerkhof laten duidelijk merken geen fan te zijn van Weghorst. “Als die hier zou komen, dan stuur ik hem zo weer terug naar Ajax. Die komt er bij ons niet in”, zegt René standvastig.

