Driessen hekelt Weghorst: 'Het verraadde de kwade intenties en deed denken aan een patiënt'

Valentijn Driessen vindt dat publiekelijk afstand moet nemen van zijn 'afkeurenswaardige gedrag'. Dat stelt de journalist in zijn column voor De Telegraaf. Driessen vindt dat de Ajax-spits rood had moeten krijgen voor zijn elleboogstoot richting Wouter Goes en hoopt dat voor Ajax dat de spits snel bij zinnen komt.

Weghorst zorgde zaterdagavond voor een opvallend moment, toen hij AZ-verdediger Wouter Goes een elleboogstoot gaf. Dat gebeurde op het moment dat Youri Baas een doelpunt maakte namens Ajax. Scheidsrechter Jeroen Manschot werd door de VAR naar de kant geroepen en keurde het doelpunt af. Alleen vervolgens besloot hij om Weghorst geen rood te geven voor zijn actie, maar slechts geel.

Artikel gaat verder onder video

Driessen heeft geen goed woord over voor het gebrek aan beoordelingsvermogen bij Manschot, maar hij spaart Weghorst ook niet. "Nog erger is het gedrag van dader Weghorst. Op het veld vanwege zijn ordinaire elleboogstoot en na afloop door geen schuld te bekennen en te acteren alsof hij zich van geen kwaad bewust was. Sterker, Weghorst legde met een slap kulverhaal de schuld bij zijn directe tegenstander Goes, die hem negentig minuten de baas was", schrijft hij in zijn column.

De chef voetbal van De Telegraaf haalt vervolgens het interview van Weghorst na afloop van de wedstrijd aan, waarin de spits onthult geen elleboog te hebben gegeven. Sterker nog: de aanvaller van Ajax beweert dat Goes het slim uitlokte en de elleboog opzocht. "De beelden vertellen echter het ware verhaal", aldus Driessen. "Zoals de verbetenheid op het gezicht van Weghorst bij het uithalen met zijn elleboog. Of het stilstaande fragment waarop het gezicht van Goes volledig is vervormd door de impact van de elleboogstoot. Een beeld wat je bij boksers ziet die een rechtse directe op hun kin krijgen. Het verraadde de kwade intenties van Weghorst en deed denken aan een patiënt."

Weghorst moet publiekelijk afstand nemen van 'afkeurenswaardig gedrag'

Weghorst wordt vaak geroemd door wat hij heeft bereikt als spits, ondanks de kwalitatieve beperkingen die hij heeft. Zo heeft de Oranje-international het maximale uit zijn carrière gehaald, waarmee hij wordt gezien als een voorbeeld voor velen. "Die status gooit Weghorst met zijn misdraging ernstig te grabbel", concludeert Driessen. "Zelfs alle frustraties, ingegeven door een mislukte periode bij Oranje met twee afgekeurde treffers en een lange kansloze avond bij Ajax-AZ tegen Goes, rechtvaardigt het wangedrag van de 33-jarige ervaren speler van het Nederlands elftal en Ajax totaal niet."

"Hier moet Weghorst zichzelf van bewust zijn. Alsnog publiekelijk afstand nemen van zijn afkeurenswaardige gedrag en onzinnige verklaring zou hem sieren in plaats van goedkoop de vaak onder vuur liggende Goes verdacht te maken. Zeker als voorbeeld voor de jeugd. Overigens gaf Weghorst Goes in de eerste helft al een klap op zijn arm", vervolgt Driessen, die zag dat Weghorst sportief werd gered door Manschot met een gele kaart. Anders had de 33-jarige goaltjesdief meerdere Eredivisie-wedstrijden moeten missen vanwege een schorsing. "Voor Ajax en Weghorst valt te hopen dat de spits snel bij zinnen komt. Er is al voldoende ellende bij Ajax zonder een zich misdragende Weghorst.

Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.