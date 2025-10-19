Kenneth Perez stelt dat Alex Kroes gefaald heeft: 'Slechte Ajax-selectie samengesteld

Alex Kroes heeft deze zomer hopeloos gefaald bij Ajax. Dat vindt ESPN-analist Kenneth Perez. Hij stelt in het programma Dit was het Weekend van ESPN dat de technisch directeur simpelweg slechte aankopen heeft gedaan.

"Hij heeft gewoon een hele slechte selectie samengesteld", begint Perez in het programma Dit was het Weekend van ESPN: "Hij heeft flink bezuinigd op salarissen, applaus daarvoor, maar je hebt heel veel geld uitgegeven aan spelers die niet passen in het huidige voetbal", zegt Perez.

Artikel gaat verder onder video

Daarbij noemt Perez verschillende voorbeelden. Zo vindt de Deense analist het totaal onnodig dat Alex Kroes aanvaller Raúl Moro naar Amsterdam heeft gehaald, terwijl Ajax met Rayane Bounida een talentvolle speler in huis heeft: "Bounida is toch ongeveer van hetzelfde niveau?"

Perez vervolgt zijn kritische betoog: "Ajax kocht daarnaast ook alleen maar kleine spelers en dan ook nog spelers die ongeveer allemaal op dezelfde positie spelen. Je hebt nul komma nul kwaliteit op de backposities en die posities zijn in het hedendaagse voetbal best wel belangrijk."

De analist vindt overigens ook dat trainer John Heitinga kritiek mag krijgen: "Het probleem bij Ajax is dat ze Ajax-voetbal willen spelen, wat dat ook mag zijn. Met middelmaat. Dat kan helemaal niet. Je kunt niet aanvallend een tegenstander kapot spelen als je constant balverlies lijdt."