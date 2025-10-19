Kenneth Perez stelt dat Alex Kroes gefaald heeft: 'Slechte Ajax-selectie samengesteld

Alex Kroes heeft deze zomer hopeloos gefaald bij Ajax. Dat vindt ESPN-analist Kenneth Perez. Hij stelt in het programma Dit was het Weekend van ESPN dat de technisch directeur simpelweg slechte aankopen heeft gedaan.
"Hij heeft gewoon een hele slechte selectie samengesteld", begint Perez in het programma Dit was het Weekend van ESPN: "Hij heeft flink bezuinigd op salarissen, applaus daarvoor, maar je hebt heel veel geld uitgegeven aan spelers die niet passen in het huidige voetbal", zegt Perez.
Daarbij noemt Perez verschillende voorbeelden. Zo vindt de Deense analist het totaal onnodig dat Alex Kroes aanvaller Raúl Moro naar Amsterdam heeft gehaald, terwijl Ajax met Rayane Bounida een talentvolle speler in huis heeft: "Bounida is toch ongeveer van hetzelfde niveau?"
Perez vervolgt zijn kritische betoog: "Ajax kocht daarnaast ook alleen maar kleine spelers en dan ook nog spelers die ongeveer allemaal op dezelfde positie spelen. Je hebt nul komma nul kwaliteit op de backposities en die posities zijn in het hedendaagse voetbal best wel belangrijk."
De analist vindt overigens ook dat trainer John Heitinga kritiek mag krijgen: "Het probleem bij Ajax is dat ze Ajax-voetbal willen spelen, wat dat ook mag zijn. Met middelmaat. Dat kan helemaal niet. Je kunt niet aanvallend een tegenstander kapot spelen als je constant balverlies lijdt."
Op de linksback na is de selectie op zich wel prima. De trainer is gewoon dramatisch.
@Kramer. De volgende spelers zijn mijns inziens niet Ajax-waardig, Wijndal, Gaaei, Rosa. We missen ook een ervaren nr.6, Mokio is nog te jong en onervaren en bij Moro zie ik nog niet de toegevoegde waarde. Hopelijk komt dat nog anders is het een miskoop. Weghorst had Ajax nooit moeten halen, vind hem geen Ajax-speler en verliest snel zijn zelfbeheersing. Dolberg moet zich nog bewijzen en heeft zijn Ajax-niveau nooit meer elders gehaald. Als dat zo blijft is hij ook een miskoop. Klaassen en Berghuis kunnen niet meer mee en moet je laten invallen. Al met al ga je met deze selectie niet om de titel strijden, ook niet voor plek 2 verwacht ik en zeker niet met deze trainer. Ik hoop dat ik ongelijk krijg.
Ludo: geen balans tussen kracht, techniek, persoonlijkheden etc. Dramatisch ingekocht. Backs zijn te zwak. MOKIO is te traag, geen handelingssnelheid, intensiteit, let op z'n kleine pasjes. Trainer moet systeem afstemmen ( net als Farolie) op kwaliteit spelers. 4-4-2 of welk andere mogelijkheid dan ook proberen. Gestaffeld/gegroepeerd spelen. Als je in t stadion zit en van bovenaf alles overziet: het lijkt nergens op, systeem onzichtbaar. !! IN TEGENSTELLING TOT VORIG SEIZOEN!! GEWOON TE WEINIG KWALITEIT, dus we kunnen niet meer verwachten. Dolberg gehaald na verkoop Hato en Brobbey. Weer 10 miljoen over de balk gegooid. Wat een beleid zeg pfffff. Binnen 2 seizoenen ver afgedaald en we kunnen van iedereen verliezen
Vanaf de eerste aankoop van speler(s) ging het bergafwaards bij Ajax!! Veel beter drie topspelers halen dan 6 tot 9 zéér matige spelers binnen halen. Vooral dat deze laatste voor een zware drama gezorgd heeft. Met drie échte topspelers was De Arene (bij wijze van spreken ) écht te klein. Ajax dacht er anders over. De eerstkomende drie jaar zal Ajax als een matige club zichtbaar zijn/blijven, bijvoorbeeld om drie jaar achter elkaar op de 5e of 6e laats eindigen. Dat zegrt al genoeg !!
