Derksen: ‘Ik word een beetje beroerd van het theatrale gedrag van Weghorst’

Wout Weghorst en Johan Derksen
Foto: © Imago/Talpa/Realtimes
Niels Hassfeld
20 oktober 2025, 14:30

Johan Derksen is Wout Weghorst helemaal zat, zo maakt hij duidelijk in de podcast Groeten uit Grolloo. De spits van Ajax deelde afgelopen weekend een elleboogstoot uit aan Wouter Goes, maar speelde na afloop van het duel de vermoorde onschuld.

Weghorst had afgelopen weekend een negatieve hoofdrol bij Ajax - AZ (0-2). De spits plantte uit frustratie zijn elleboog vol op het borstbeen van Goes. Door die actie ging de goal van Youri Baas, die enkele seconden later raak kopte, niet door. Weghorst kwam weg met een gele kaart. “Ik word een beetje beroerd van het theatrale gedrag van die Weghorst”, begint Derksen als het onderwerp ter sprake komt.

“In alles wat hij doet, overdrijft hij. Die jongen overschat zichzelf schromelijk”, stelt de analist. “Hij is een nuttig werkpaard, maar voor de rest voegt hij niet zo veel toe.” Derksen ziet dat Goes alles uit de kast trekt in een poging de spits van de tegenstander uit de wedstrijd te spelen. “Daar is hij honderd procent in geslaagd. De frustratie van Weghorst liep zo op, dat hij hem een tik met de elleboog geeft.” Met alle camera’s die tegenwoordig op het veld staan gericht, kom je hier volgens Derksen niet meer mee weg.

“Na afloop gaat Weghorst dan weer een lulverhaal ophangen”, foetert De Snor over het interview van de spits na de wedstrijd. Daarin zei Weghorst dat hij geen elleboogstoot had uitgedeeld aan Goes, maar dat de mandekker zijn elleboog opzocht. “Ik vind die Wout een steeds grotere gek worden.”

  Gisteren, 22:59
  Gisteren, 22:26
  Gisteren, 21:58
