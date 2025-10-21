Live voetbal

Tafel Rondo valt stil als Van der Goot Til tipt bij Oranje

Wytse van der Goot
Foto: © Ziggo Sport
Niels Hassfeld
21 oktober 2025, 10:32

Wytse van der Goot denkt dat Guus Til een bruikbare speler is voor Oranje, zo maakt hij maandag duidelijk bij Rondo. Nadat Rafael van der Vaart zegt dat hij het daar niet mee eens is, valt de tafel volledig stil.

Waar Til van origine een aanvallende middenvelder is, speelt hij uit noodzaak de afgelopen weken in de spits bij PSV. Ricardo Pepi, Myron Boadu en Alassane Pléa ontbraken namelijk allen met blessures, maar de eerste twee behoren inmiddels weer tot de wedstrijdselectie. Hoewel Til aangaf liever niet in de punt van de aanval te spelen, vulde hij deze rol wel verdienstelijk in. Afgelopen weekend nam hij beide Eindhovense treffers voor zijn rekening toen PSV met 2-1 won van Go Ahead Eagles.

Bij Rondo worden de prestaties van Til ook besproken. “Hij heeft bij Oranje gezeten. Is het heel raar om die kant op te denken bij Guus Til?”, vraagt Van der Goot aan de aanwezige analisten. De middenvelder kwam in het verleden zes keer voor het Nederlands elftal uit. Zijn laatste interland dateert van oktober 2024, toen hij op bezoek bij Hongarije (1-1) een kwartier voor tijd mocht invallen.

Van der Vaart reageert direct op de suggestie van Van der Goot: “Dat vind ik wel raar, ja.” Daar gaat hij niet verder op in, terwijl ook de andere analisten doodstil blijven. De presentator begint te lachen. “Deze stilte zegt veel”, stelt hij. Wesley Sneijder legt dan toch uit waarom hij het een stomme vraag vindt. “Hij scoort nu twee goals als spits. Moeten we hem dan als spits bij het Nederlands elftal halen? Nee, kom op man”, zegt de oud-middenvelder enigszins geïrriteerd.

