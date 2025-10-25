René van der Gijp raakte donderdagavond onder de indruk van Anis Hadj Moussa. De rechtsbuiten van Feyenoord speelde over het geheel geen sterke wedstrijd tegen Panathinaikos, maar maakte wel een prachtig en cruciaal doelpunt. Volgens Van der Gijp heeft Hadj Moussa kwaliteiten die maar weinig voetballers hebben.

Lof voor Hadj Moussa

De Algerijn zorgde tien minuten na de pauze voor de 2-1 nadat hij twee tegenstanders uitkapte; Feyenoord won de Europa League-wedstrijd uiteindelijk met 3-1. “Hij krijgt best veel kritiek, maar het is gewoon een momentenvoetballer. Als ik bijvoorbeeld naar een Franse wedstrijd zit te kijken en ik zou een rechtsbuiten zo’n goal zien maken, dan ging ik hem wel volgen”, zegt Van der Gijp.

“Dit is gewoon een heel bijzondere goal. Zo’n goal kunnen niet veel spelers maken, zo twee keer je man uitkappen. Waanzinnig doelpunt, man”, vervolgt de oud-aanvaller, waarop Derksen aanvult: “Hij kan zo kort kappen, die jongen. En je hebt een bijzonder slechte avond als rechtsback, als je tegenover hem staat.”

Van der Gijp noemt Hadj Moussa een momentenspeler. “Hij zou misschien meer momenten moeten hebben dan dat hij nu heeft. Maar het is echt een heel bijzondere speler.”

Derksen ziet bij Feyenoord ook een andere speler schitteren. “Luciano Valente is een hele goede voetballer. Die heeft geen enkele moeite gehad met de overstap van FC Groningen naar Feyenoord. Die had beter aanvoerder kunnen zijn in plaats van Sem Steijn.” Van der Gijp reageert: “Sem Steijn heeft wel moeite met de overstap, hè. Het tempo ligt hoger, het verwachtingspatroon ligt hoger. Het is allemaal net wat groter dan bij Twente.”