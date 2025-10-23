Live voetbal

Feyenoord boekt moeizame eerste overwinning in de Europa League

Feyenoord - Panathinaikos
Foto: © Imago
16 reacties
Dominic Mostert
23 oktober 2025, 22:55

Feyenoord heeft in De Kuip de eerste Europese zege van het seizoen geboekt. De Rotterdammers versloegen Panathinaikos met 3-1, maar dat ging niet zonder moeite. De ploeg van Robin van Persie begon zwak, kwam op achterstand, maar herstelde zich knap en trok in de tweede helft de wedstrijd volledig naar zich toe.

Feyenoord kende in De Kuip een moeizame eerste helft tegen Panathinaikos. De ploeg van Robin van Persie kwam al vroeg in de problemen toen Wellenreuther een schot van Kyriakopoulos nog wel keerde, maar Swiderski de rebound binnenschoot: 1-0. De Rotterdammers oogden daarna zoekend, leden veel balverlies en kwamen goed weg toen Tete even later de kans op 0-2 miste. Aan de andere kant schoot Steijn oog in oog met Dragowski te slap in, waardoor Feyenoord bleef aanmodderen.

Artikel gaat verder onder video

In de slotfase van de eerste helft kantelde het duel alsnog. Onder aanvoering van Smal en Valente kreeg Feyenoord meer grip, terwijl het publiek er vol achter ging staan. In de blessuretijd volgde de beloning: Sliti vond met een voorzet Read, die zijn eerste goede actie van de avond bekroonde met een rake knal via de binnenkant van de paal. Dankzij die treffer ging Feyenoord met 1-1 de rust in.

In de tweede helft was het Feyenoord dat de toon zette. De ploeg speelde met meer lef en tempo en kwam na tien minuten verdiend op voorsprong. Hadj Moussa, die voor rust nog nauwelijks iets goed deed, liet zijn klasse zien: in de zestien kapte hij zijn tegenstander tweemaal uit en schoot overtuigend binnen in de verre hoek. Panathinaikos wankelde en Ueda had even later de kans op 3-1, maar zijn poging werd met de voet gekeerd door Dragowski. Even leek Feyenoord een strafschop te krijgen na hands van Ingason, maar de VAR floot de arbiter terug.

In de slotfase besliste invaller Larin het duel definitief. In de negentigste minuut legde Smal de bal in het strafschopgebied bij de spits, die er eerst overheen maaide maar in tweede instantie alsnog raak schoot: 3-1. Een curieus, maar bevrijdend doelpunt dat De Kuip liet ontploffen. Sauer liet na er 4-1 van te maken na een één-op-één-situatie met de keeper, maar daar zal hij uiteindelijk alleen zelf echt om malen.

❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hélène Hendriks en Khalid Boulahrouz

Khalid Boulahrouz: ‘Luciano Valente heeft mijn mond zó goed gesnoerd’

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Spandoek voor Royston Drenthe

De Kuip steekt door herseninfarct getroffen Royston Drenthe hart onder de riem

  • Gisteren, 22:06
  • Gisteren, 22:06
Feyenoord-speler Anis Hadj Moussa

Teruglezen: zo verliep de Europese avond met Go Ahead, AZ, Feyenoord en Utrecht

  • Gisteren, 21:30
  • Gisteren, 21:30
0 16 reacties
Reageren
16 reacties
Zerofkx010
7 Reacties
0 Dagen lid
27 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 11
    + 1
avatar

Wat een moeizame maar geweldige overwinning de trots van Nederland is gered!!! Feyenoord Rotterdam!!!!!!!

De kikker
135 Reacties
924 Dagen lid
209 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

'de trots van Nederland' 😂😂😂

Zerofkx010
7 Reacties
0 Dagen lid
27 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@De kikkerland Europees nivo staan we geluk niet laatste met 10 tegendoelpunten dus wij uit Rotterdam hebben DE TROTS van Nederland tenminste gered evenals Go ahead en Psv

descheids
455 Reacties
35 Dagen lid
681 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Men speelt europees op KKD niveau en ze zijn trots 😂😂😂

Zerofkx010
7 Reacties
0 Dagen lid
27 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

@descheidswe hebben gisteren kelderklasse Nivo gezien in de champions League wat was jij trots zeg 😅

Vriendje Stokvis
1.474 Reacties
399 Dagen lid
8.183 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Prima overwinning van Feyenoord.

PSV bril!
201 Reacties
267 Dagen lid
577 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Beetje stroef begin maar toch de puntjes gepakt, prima. Tot zondag !

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
604 Reacties
1.123 Dagen lid
4.920 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@PSV bril! Hopen op een mooie pot met veel doelpunten, energie en acties. En dan de punten voor Rotterdam. Uiteraard ;)

Kipo
22 Reacties
86 Dagen lid
31 Likes
Kipo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@PSV bril! Het doordrukken bij Moussa en Read ging vandaag niet helemaal lekker. Ik hoop dat het Zondag met Dest beter gaat.. Word een spannende pot Zondag. Succes PSV bril!

Ɗohan Jerksen
56 Reacties
49 Dagen lid
53 Likes
Ɗohan Jerksen
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ging moeizaam en er ging een hoop mis, maar de winst is gepakt. Gefeliciteerd Feyenoord! Moussa blijft een bijzondere speler. Heeft fabelachtige momenten, maar ook gigantische oogkleppen.

jabadabadoe
106 Reacties
88 Dagen lid
109 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bijzondere voetballer inderdaad. Wel een geweldige technicus.

Derk62
452 Reacties
806 Dagen lid
1.810 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Mooi voor Nederlands voetbal , jammer verlies utrecht

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
604 Reacties
1.123 Dagen lid
4.920 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vond Steijn tweede helft niet zichtbaar maar verdedigend stond het best goed. Read was ook niet heel zuiver in zijn passing. Maar goed, belangrijkste is drie punten en geen rare blessures.

descheids
455 Reacties
35 Dagen lid
681 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Feijenoord gefeliciteerd met de punten, waren hard nodig na alle nederlagen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
726 Reacties
1.123 Dagen lid
4.481 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Aangezien deschijtert beweert dat sterren een eeuwigheidswaarde hebben heeft feyenoord een topprestatie geleverd door van een club met meer sterren te winnen, terwijl 'de recordkampioen' blijft verliezen van onbeduidende teams met minder sterren.

descheids
455 Reacties
35 Dagen lid
681 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

waar de mond van vol is loopt het hart van over

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Zerofkx010
7 Reacties
0 Dagen lid
27 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 11
    + 1
avatar

Wat een moeizame maar geweldige overwinning de trots van Nederland is gered!!! Feyenoord Rotterdam!!!!!!!

De kikker
135 Reacties
924 Dagen lid
209 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

'de trots van Nederland' 😂😂😂

Zerofkx010
7 Reacties
0 Dagen lid
27 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@De kikkerland Europees nivo staan we geluk niet laatste met 10 tegendoelpunten dus wij uit Rotterdam hebben DE TROTS van Nederland tenminste gered evenals Go ahead en Psv

descheids
455 Reacties
35 Dagen lid
681 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Men speelt europees op KKD niveau en ze zijn trots 😂😂😂

Zerofkx010
7 Reacties
0 Dagen lid
27 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

@descheidswe hebben gisteren kelderklasse Nivo gezien in de champions League wat was jij trots zeg 😅

Vriendje Stokvis
1.474 Reacties
399 Dagen lid
8.183 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Prima overwinning van Feyenoord.

PSV bril!
201 Reacties
267 Dagen lid
577 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Beetje stroef begin maar toch de puntjes gepakt, prima. Tot zondag !

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
604 Reacties
1.123 Dagen lid
4.920 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@PSV bril! Hopen op een mooie pot met veel doelpunten, energie en acties. En dan de punten voor Rotterdam. Uiteraard ;)

Kipo
22 Reacties
86 Dagen lid
31 Likes
Kipo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@PSV bril! Het doordrukken bij Moussa en Read ging vandaag niet helemaal lekker. Ik hoop dat het Zondag met Dest beter gaat.. Word een spannende pot Zondag. Succes PSV bril!

Ɗohan Jerksen
56 Reacties
49 Dagen lid
53 Likes
Ɗohan Jerksen
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ging moeizaam en er ging een hoop mis, maar de winst is gepakt. Gefeliciteerd Feyenoord! Moussa blijft een bijzondere speler. Heeft fabelachtige momenten, maar ook gigantische oogkleppen.

jabadabadoe
106 Reacties
88 Dagen lid
109 Likes
jabadabadoe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bijzondere voetballer inderdaad. Wel een geweldige technicus.

Derk62
452 Reacties
806 Dagen lid
1.810 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Mooi voor Nederlands voetbal , jammer verlies utrecht

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
604 Reacties
1.123 Dagen lid
4.920 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Vond Steijn tweede helft niet zichtbaar maar verdedigend stond het best goed. Read was ook niet heel zuiver in zijn passing. Maar goed, belangrijkste is drie punten en geen rare blessures.

descheids
455 Reacties
35 Dagen lid
681 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Feijenoord gefeliciteerd met de punten, waren hard nodig na alle nederlagen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
726 Reacties
1.123 Dagen lid
4.481 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Aangezien deschijtert beweert dat sterren een eeuwigheidswaarde hebben heeft feyenoord een topprestatie geleverd door van een club met meer sterren te winnen, terwijl 'de recordkampioen' blijft verliezen van onbeduidende teams met minder sterren.

descheids
455 Reacties
35 Dagen lid
681 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

waar de mond van vol is loopt het hart van over

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Panathinaikos

Feyenoord
3 - 1
Panathinaikos
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Braga
3
5
9
2
Lyon
3
5
9
3
Ferencváros
3
2
7
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Dinamo Zagreb
2
4
6
5
Midtjylland
2
3
6
6
Brann
3
3
6
7
Aston Villa
3
2
6
8
Lille
2
2
6
9
Porto
2
2
6
10
Go Ahead
3
1
6
11
Fenerbahçe
3
0
6
12
Betis
3
2
5
13
Plzeň
2
3
4
14
Freiburg
2
1
4
15
Bologna
3
0
4
16
Genk
3
0
4
17
Panathinaikos
2
2
3
18
Celta
2
1
3
19
Roma
2
0
3
20
Young Boys
2
-1
3
21
Basel
3
-1
3
22
Ludogorets
2
-1
3
23
Sturm
2
-1
3
24
FCSB
3
-2
3
25
Stuttgart
3
-2
3
26
Nottm Forest
2
-1
1
27
Celtic
2
-2
1
28
PAOK
2
-2
1
29
Maccabi TA
2
-2
1
30
Crvena zvezda
3
-3
1
31
Nice
2
-2
0
32
Utrecht
2
-2
0
33
Feyenoord
2
-3
0
34
Salzburg
3
-4
0
35
Malmö
2
-4
0
36
Rangers
3
-5
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel