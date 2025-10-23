Feyenoord boekt moeizame eerste overwinning in de Europa League

Feyenoord heeft in De Kuip de eerste Europese zege van het seizoen geboekt. De Rotterdammers versloegen Panathinaikos met 3-1, maar dat ging niet zonder moeite. De ploeg van Robin van Persie begon zwak, kwam op achterstand, maar herstelde zich knap en trok in de tweede helft de wedstrijd volledig naar zich toe.

Feyenoord kende in De Kuip een moeizame eerste helft tegen Panathinaikos. De ploeg van Robin van Persie kwam al vroeg in de problemen toen Wellenreuther een schot van Kyriakopoulos nog wel keerde, maar Swiderski de rebound binnenschoot: 1-0. De Rotterdammers oogden daarna zoekend, leden veel balverlies en kwamen goed weg toen Tete even later de kans op 0-2 miste. Aan de andere kant schoot Steijn oog in oog met Dragowski te slap in, waardoor Feyenoord bleef aanmodderen.

In de slotfase van de eerste helft kantelde het duel alsnog. Onder aanvoering van Smal en Valente kreeg Feyenoord meer grip, terwijl het publiek er vol achter ging staan. In de blessuretijd volgde de beloning: Sliti vond met een voorzet Read, die zijn eerste goede actie van de avond bekroonde met een rake knal via de binnenkant van de paal. Dankzij die treffer ging Feyenoord met 1-1 de rust in.

In de tweede helft was het Feyenoord dat de toon zette. De ploeg speelde met meer lef en tempo en kwam na tien minuten verdiend op voorsprong. Hadj Moussa, die voor rust nog nauwelijks iets goed deed, liet zijn klasse zien: in de zestien kapte hij zijn tegenstander tweemaal uit en schoot overtuigend binnen in de verre hoek. Panathinaikos wankelde en Ueda had even later de kans op 3-1, maar zijn poging werd met de voet gekeerd door Dragowski. Even leek Feyenoord een strafschop te krijgen na hands van Ingason, maar de VAR floot de arbiter terug.

In de slotfase besliste invaller Larin het duel definitief. In de negentigste minuut legde Smal de bal in het strafschopgebied bij de spits, die er eerst overheen maaide maar in tweede instantie alsnog raak schoot: 3-1. Een curieus, maar bevrijdend doelpunt dat De Kuip liet ontploffen. Sauer liet na er 4-1 van te maken na een één-op-één-situatie met de keeper, maar daar zal hij uiteindelijk alleen zelf echt om malen.

