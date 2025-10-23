heeft donderdagavond tijdens het Europa League-duel van Feyenoord met Panathinaikos (3-1 overwinning) een goede indruk gemaakt op Khalid Boulahrouz. De oud-verdediger en analist komt na afloop superlatieven tekort voor de aanvallende middenvelder van Feyenoord.

Valente kreeg donderdag bij Feyenoord het vertrouwen van hoofdtrainer Robin van Persie. De zomeraanwinst van de Rotterdammers, in de afgelopen transferperiode overgekomen van FC Groningen, speelde op de linkshalfpositie en deed dat volgens Boulahrouz uitstekend.

“Als ik iemand mag uitpikken vandaag die het niveau had dat je aankomende zondag (tegen PSV, red.) nodig hebt, dan is dat Valente”, vertelt Boulahrouz na afloop voor de camera van Ziggo Sport. “Die jongen speelde zó vast en met zóveel bravoure. Hij had weinig balverlies, straalde zoveel plezier uit en speelde met durf. Ik hebt echt genoten van die man. Ik moet eerlijk zeggen: hij heeft mijn mond zó goed gesnoerd. Hij was echt geweldig.”

Valente wist tegen Panathinaikos geen doelpunt of assist te leveren, maar was wel dominant in het spel van Feyenoord, met onder meer twee gecreëerde kansen. Saillant is wel dat van de 52 passes die hij verstuurde, er liefst 12 de mist ingingen. Daarmee noteerde Valente een passnauwkeurigheid van 76,9 procent; van alle veldspelers die in de basis begonnen deden alleen Sem Steijn (73,1 procent) en Anis Hadj Moussa (65,5 procent) het slechter.

Voor Steijn was het sowieso een rustige avond in balbezit: de middenvelder en aanvoerder van Feyenoord speelde de gehele wedstrijd, maar voltooide slechts 19 passes in totaal. Van de basisspelers completeerde alleen Ayase Ueda minder passes: in 81 minuten slechts 9. Doelman Timon Wellenreuther voltooide meer passes dan Steijn, Ueda en Givairo Read (21 voltooide passes in 77 minuten): 23 in totaal.