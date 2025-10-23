Live voetbal

Khalid Boulahrouz: ‘Luciano Valente heeft mijn mond zó goed gesnoerd’

Hélène Hendriks en Khalid Boulahrouz
Foto: © Ziggo Sport
2 reacties
Demen Bülbül
23 oktober 2025, 23:25

Luciano Valente heeft donderdagavond tijdens het Europa League-duel van Feyenoord met Panathinaikos (3-1 overwinning) een goede indruk gemaakt op Khalid Boulahrouz. De oud-verdediger en analist komt na afloop superlatieven tekort voor de aanvallende middenvelder van Feyenoord.

Valente kreeg donderdag bij Feyenoord het vertrouwen van hoofdtrainer Robin van Persie. De zomeraanwinst van de Rotterdammers, in de afgelopen transferperiode overgekomen van FC Groningen, speelde op de linkshalfpositie en deed dat volgens Boulahrouz uitstekend.

Artikel gaat verder onder video

“Als ik iemand mag uitpikken vandaag die het niveau had dat je aankomende zondag (tegen PSV, red.) nodig hebt, dan is dat Valente”, vertelt Boulahrouz na afloop voor de camera van Ziggo Sport. “Die jongen speelde zó vast en met zóveel bravoure. Hij had weinig balverlies, straalde zoveel plezier uit en speelde met durf. Ik hebt echt genoten van die man. Ik moet eerlijk zeggen: hij heeft mijn mond zó goed gesnoerd. Hij was echt geweldig.”

Valente wist tegen Panathinaikos geen doelpunt of assist te leveren, maar was wel dominant in het spel van Feyenoord, met onder meer twee gecreëerde kansen. Saillant is wel dat van de 52 passes die hij verstuurde, er liefst 12 de mist ingingen. Daarmee noteerde Valente een passnauwkeurigheid van 76,9 procent; van alle veldspelers die in de basis begonnen deden alleen Sem Steijn (73,1 procent) en Anis Hadj Moussa (65,5 procent) het slechter.

Voor Steijn was het sowieso een rustige avond in balbezit: de middenvelder en aanvoerder van Feyenoord speelde de gehele wedstrijd, maar voltooide slechts 19 passes in totaal. Van de basisspelers completeerde alleen Ayase Ueda minder passes: in 81 minuten slechts 9. Doelman Timon Wellenreuther voltooide meer passes dan Steijn, Ueda en Givairo Read (21 voltooide passes in 77 minuten): 23 in totaal.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord - Panathinaikos

Feyenoord boekt moeizame eerste overwinning in de Europa League

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Spandoek voor Royston Drenthe

De Kuip steekt door herseninfarct getroffen Royston Drenthe hart onder de riem

  • Gisteren, 22:06
  • Gisteren, 22:06
Feyenoord-speler Anis Hadj Moussa

Teruglezen: zo verliep de Europese avond met Go Ahead, AZ, Feyenoord en Utrecht

  • Gisteren, 21:30
  • Gisteren, 21:30
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Kipo
22 Reacties
86 Dagen lid
31 Likes
Kipo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat was het weer genieten vanavond van Valente! Echt een ontzettend goede speler terwijl hij net bij de club is

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
604 Reacties
1.123 Dagen lid
4.920 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind Valente echt heel sterk. En hij heeft zich heel stilletjes als een vaste waarde in het team gespeeld. Maakt weinig fouten en is vaak belangrijk.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Kipo
22 Reacties
86 Dagen lid
31 Likes
Kipo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat was het weer genieten vanavond van Valente! Echt een ontzettend goede speler terwijl hij net bij de club is

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
604 Reacties
1.123 Dagen lid
4.920 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind Valente echt heel sterk. En hij heeft zich heel stilletjes als een vaste waarde in het team gespeeld. Maakt weinig fouten en is vaak belangrijk.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
9
0
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Braga
3
5
9
2
Lyon
3
5
9
3
Ferencváros
3
2
7
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Dinamo Zagreb
2
4
6
5
Midtjylland
2
3
6
6
Brann
3
3
6
7
Aston Villa
3
2
6
8
Lille
2
2
6
9
Porto
2
2
6
10
Go Ahead
3
1
6
11
Fenerbahçe
3
0
6
12
Betis
3
2
5
13
Plzeň
2
3
4
14
Freiburg
2
1
4
15
Bologna
3
0
4
16
Genk
3
0
4
17
Panathinaikos
2
2
3
18
Celta
2
1
3
19
Roma
2
0
3
20
Young Boys
2
-1
3
21
Basel
3
-1
3
22
Ludogorets
2
-1
3
23
Sturm
2
-1
3
24
FCSB
3
-2
3
25
Stuttgart
3
-2
3
26
Nottm Forest
2
-1
1
27
Celtic
2
-2
1
28
PAOK
2
-2
1
29
Maccabi TA
2
-2
1
30
Crvena zvezda
3
-3
1
31
Nice
2
-2
0
32
Utrecht
2
-2
0
33
Feyenoord
2
-3
0
34
Salzburg
3
-4
0
35
Malmö
2
-4
0
36
Rangers
3
-5
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel