Feyenoord-middenvelder heeft de knoop over zijn eventuele toekomst als international nog niet doorgehakt. De 22-jarige uitblinker van de Rotterdammers beschikt over zowel een Nederlands als Italiaans paspoort en speelde voor beide landen jeugdinterlands.

Valente maakte afgelopen zomer de overstap van FC Groningen naar Feyenoord en heeft zich moeiteloos aangepast. De mulitfunctionele middenvelder is inmiddels dan ook niet meer weg te denken uit de basiself. Tegen Panathinaikos was Valente ook weer een van de uitblinkers. Na afloop kwam dan ook de vraag of hij een interlandcarrière bij Nederland of Italië overweegt.

"„Het Nederlands elftal is mijn supergrote droom”, aldus de geboren Groningen met Italiaanse roots in gesprek met De Telegraaf. "Maar als Italië eerder komt dan zal ik dat zeker overwegen.” Na het EK met Jong Oranje is er in ieder geval geen contact meer geweest met de KNVB, zo benadrukt Valante. "Het is ook niet zo dat ik nu al met Oranje bezig ben. Je ziet spelers om je heen bij Feyenoord afreizen en dan komt het dichterbij. Toch denk ik niet zo van: de volgende interland moet ik bij de selectie zitten.”

Afgelopen zomer werd Valente last-minute toch nog opgeroepen voor het EK met Jnog Oranje. Hiervoor werd het jeugdproduct van FC Groningen van zijn vakantieadres geplukt. De middenvelder stelt ervoor dat hij niet voor niets heeft meegedaan in het elftal van bondscoach Michael Reiziger. "Ik heb dat Europees kampioenschap gespeeld omdat ik graag voor Nederland – het vaderland van moeder Valente red. – speel.”

Contact met de Italiaanse bondscoach Gennaro Gattuso heeft Valente ook niet gehad. "Als hij eerder komt dan het Nederlands elftal dan ga ik natuurlijk wel overwegen of ik Italië ga doen of niet. Want dan gaat het wel ergens om. Maar mijn droom blijft om ooit voor Nederland te spelen. Hopelijk komt dat moment eens, maar vooralsnog is het ver weg. Evenals Italië", besluit Valente.