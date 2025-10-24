Feyenoord heeft bij de KNVB een verzoek ingediend om de topper tegen PSV zondag op een later tijdstip te spelen. Dat onthult trainer Robin van Persie na afloop van het met 3-1 gewonnen Europa League-duel met Panathinaikos.

Storm Benjamin zorgde voor Feyenoord voor nogal een rumoerige aanloop naar de wedstrijd tegen Panathinaikos. Het Europa League-treffen werd op woensdagavond nog vervroegd naar 16.30 uur vanwege de herfststorm, maar donderdag bleek dat de storm eerder voet aan wal zou zetten in Nederland. Daardoor gingen de autoriteiten weer om tafel, waarbij ook een afgelasting besproken werd. Uiteindelijk kwam iets meer dan twee uur voor de wedstrijd naar buiten dat het duel verlaat zou worden naar 21.00 uur.

Daardoor heeft Feyenoord een kortere rusttijd voor de topper tegen PSV, waardoor de club een verzoek bij de KNVB heeft ingediend om het duel later te spelen. Dit verzoek is echter nog niet beantwoord door de voetbalbond. "Wij zouden bijvoorbeeld 20.00 uur al heel mooi vinden", aldus Van Persie. "De wedstrijd tegen PSV zit nu extreem kort op de wedstrijd van vandaag. Ik ga er vanuit dat er een kans van slagen is. Het is absoluut geen excuus, maar we hebben het gevraagd, omdat we denken dat het fair is."

De topper tussen Feyenoord en PSV staat voor nu nog gepland voor zondagmiddag 14.30 uur in De Kuip, maar als het aan de Rotterdammers ligt wordt dat dus later. De ploeg van Peter Bosz kwam dinsdagavond al in actie in de Champions League en boekte een ruime zege op Napoli (6-2). Doordat de Eindhovenaren dinsdag al speelden hebben ze twee dagen meer rust voor de topper in Rotterdam. Het verschil op de ranglijst tussen koploper Feyenoord en nummer twee PSV bedraagt drie punten.