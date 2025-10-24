Live voetbal

Feyenoord dient verzoek in bij KNVB om topper tegen PSV uit te stellen

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
11 reacties
Maurice Mazenier
24 oktober 2025, 08:01

Feyenoord heeft bij de KNVB een verzoek ingediend om de topper tegen PSV zondag op een later tijdstip te spelen. Dat onthult trainer Robin van Persie na afloop van het met 3-1 gewonnen Europa League-duel met Panathinaikos.

Storm Benjamin zorgde voor Feyenoord voor nogal een rumoerige aanloop naar de wedstrijd tegen Panathinaikos. Het Europa League-treffen werd op woensdagavond nog vervroegd naar 16.30 uur vanwege de herfststorm, maar donderdag bleek dat de storm eerder voet aan wal zou zetten in Nederland. Daardoor gingen de autoriteiten weer om tafel, waarbij ook een afgelasting besproken werd. Uiteindelijk kwam iets meer dan twee uur voor de wedstrijd naar buiten dat het duel verlaat zou worden naar 21.00 uur.

Artikel gaat verder onder video

Daardoor heeft Feyenoord een kortere rusttijd voor de topper tegen PSV, waardoor de club een verzoek bij de KNVB heeft ingediend om het duel later te spelen. Dit verzoek is echter nog niet beantwoord door de voetbalbond. "Wij zouden bijvoorbeeld 20.00 uur al heel mooi vinden", aldus Van Persie. "De wedstrijd tegen PSV zit nu extreem kort op de wedstrijd van vandaag. Ik ga er vanuit dat er een kans van slagen is. Het is absoluut geen excuus, maar we hebben het gevraagd, omdat we denken dat het fair is."

De topper tussen Feyenoord en PSV staat voor nu nog gepland voor zondagmiddag 14.30 uur in De Kuip, maar als het aan de Rotterdammers ligt wordt dat dus later. De ploeg van Peter Bosz kwam dinsdagavond al in actie in de Champions League en boekte een ruime zege op Napoli (6-2). Doordat de Eindhovenaren dinsdag al speelden hebben ze twee dagen meer rust voor de topper in Rotterdam. Het verschil op de ranglijst tussen koploper Feyenoord en nummer twee PSV bedraagt drie punten.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Vind jij dat de KNVB het verzoek van Feyenoord moet inwilligen om de wedstrijd tegen PSV later te spelen?

Laden...
111 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hélène Hendriks en Khalid Boulahrouz

Khalid Boulahrouz: ‘Luciano Valente heeft mijn mond zó goed gesnoerd’

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Feyenoord - Panathinaikos

Feyenoord boekt moeizame eerste overwinning in de Europa League

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Spandoek voor Royston Drenthe

De Kuip steekt door herseninfarct getroffen Royston Drenthe hart onder de riem

  • Gisteren, 22:06
  • Gisteren, 22:06
0 11 reacties
Reageren
11 reacties
De stoker
189 Reacties
792 Dagen lid
1.106 Likes
De stoker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De oorspronkelijke tijd was 18:45 uur. Nu speelden ze om 21:00 uur. Dat is te verwaarlozen tijd. Het lijkt erop alsof ze bang zijn. Dan hadden ze dit al veel eerder aan moeten aangeven.

Pietjanhendrik
499 Reacties
93 Dagen lid
507 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@De stoker hoe kan je het eerder aan geven als het pas op de dag zelf besloten is om later te spelen ivm de storm hahahah. Ga er maar vanuit dat het meteen aangekaart is bij de knvb nadat het besluit genomen is gisteren.

De stoker
189 Reacties
792 Dagen lid
1.106 Likes
De stoker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik als je om 18:45 uur speelt of om 21:00 uur is het verschil te verwaarlozen. Dus hadden ze ook als ze om 18:45 uur speelden uitstel kunnen aanvragen. Ik proef angst

Pietjanhendrik
499 Reacties
93 Dagen lid
507 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@De stoker je beredenering klopt van geen kant. Er is nog steeds 2 uur 15 minuten nadeeel voor Feyenoord buiten hun macht. Alsmjij meer dan 2 uur te laat komt op je werk zegt je zeker ook: ahhhh is te verwaarlozen chef, niet zo zeiken.. Jij proeft angst omdat je niet wil verplaatsen haha

De stoker
189 Reacties
792 Dagen lid
1.106 Likes
De stoker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik appels met peren vergelijken dit.

Hahahahahaha en jullie dan
1.175 Reacties
845 Dagen lid
7.176 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De arrogantie gaat langzaam van amsterdam naar rotterdam hij zegt het is geen excuus maar waarom dan toch ff melden en proberen hahahaha

Pietjanhendrik
499 Reacties
93 Dagen lid
507 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan: dat vindt je vast erg dat de arrogantie verdwijnt uit Amsterdam na de erbarmelijke resultaten de laatste tijd. En verder….dat zegt ie toch: omdat het fair zou zijn. Lezen… ik denk dat de knvb het gaat goedkeuren. Het is inderdaad fair en voor psv betekend het ook meer rust. Dus ook een voordeel voor hun. Psv is een nette club en zal er geen protest tegen indienen vermoed ik.

Vriendje Stokvis
1.476 Reacties
399 Dagen lid
8.187 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

En terecht natuurlijk als ajax erom vraagt krijgen ze het ook altijd. Dus Zeist heeft geen keuze of is dit alleen bij ajax van toepassing.

Pietjanhendrik
499 Reacties
93 Dagen lid
507 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis: ajax-mensjes klagen over dat Feyenoord vaak geholpen wordt daar de knvb. Maar waar komt dan toch het vaak gebruikte “ KNJB “ vandaag ??

Sparta010
133 Reacties
760 Dagen lid
649 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis Ach arme Calimero. Zij kregen dat ook en wij moeten dat dus ook krijgen anders is het niet eerlijk. Hahaha

Pluisje
15 Reacties
358 Dagen lid
112 Likes
Pluisje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lopen nu al naast de schoenen,kijk maar uit karma slaat zondag toe.feienoord twee nineau lager dan psv.ik zeg 0-3.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

De stoker
189 Reacties
792 Dagen lid
1.106 Likes
De stoker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De oorspronkelijke tijd was 18:45 uur. Nu speelden ze om 21:00 uur. Dat is te verwaarlozen tijd. Het lijkt erop alsof ze bang zijn. Dan hadden ze dit al veel eerder aan moeten aangeven.

Pietjanhendrik
499 Reacties
93 Dagen lid
507 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@De stoker hoe kan je het eerder aan geven als het pas op de dag zelf besloten is om later te spelen ivm de storm hahahah. Ga er maar vanuit dat het meteen aangekaart is bij de knvb nadat het besluit genomen is gisteren.

De stoker
189 Reacties
792 Dagen lid
1.106 Likes
De stoker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik als je om 18:45 uur speelt of om 21:00 uur is het verschil te verwaarlozen. Dus hadden ze ook als ze om 18:45 uur speelden uitstel kunnen aanvragen. Ik proef angst

Pietjanhendrik
499 Reacties
93 Dagen lid
507 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@De stoker je beredenering klopt van geen kant. Er is nog steeds 2 uur 15 minuten nadeeel voor Feyenoord buiten hun macht. Alsmjij meer dan 2 uur te laat komt op je werk zegt je zeker ook: ahhhh is te verwaarlozen chef, niet zo zeiken.. Jij proeft angst omdat je niet wil verplaatsen haha

De stoker
189 Reacties
792 Dagen lid
1.106 Likes
De stoker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Pietjanhendrik appels met peren vergelijken dit.

Hahahahahaha en jullie dan
1.175 Reacties
845 Dagen lid
7.176 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De arrogantie gaat langzaam van amsterdam naar rotterdam hij zegt het is geen excuus maar waarom dan toch ff melden en proberen hahahaha

Pietjanhendrik
499 Reacties
93 Dagen lid
507 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Hahahahahaha en jullie dan: dat vindt je vast erg dat de arrogantie verdwijnt uit Amsterdam na de erbarmelijke resultaten de laatste tijd. En verder….dat zegt ie toch: omdat het fair zou zijn. Lezen… ik denk dat de knvb het gaat goedkeuren. Het is inderdaad fair en voor psv betekend het ook meer rust. Dus ook een voordeel voor hun. Psv is een nette club en zal er geen protest tegen indienen vermoed ik.

Vriendje Stokvis
1.476 Reacties
399 Dagen lid
8.187 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

En terecht natuurlijk als ajax erom vraagt krijgen ze het ook altijd. Dus Zeist heeft geen keuze of is dit alleen bij ajax van toepassing.

Pietjanhendrik
499 Reacties
93 Dagen lid
507 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis: ajax-mensjes klagen over dat Feyenoord vaak geholpen wordt daar de knvb. Maar waar komt dan toch het vaak gebruikte “ KNJB “ vandaag ??

Sparta010
133 Reacties
760 Dagen lid
649 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis Ach arme Calimero. Zij kregen dat ook en wij moeten dat dus ook krijgen anders is het niet eerlijk. Hahaha

Pluisje
15 Reacties
358 Dagen lid
112 Likes
Pluisje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lopen nu al naast de schoenen,kijk maar uit karma slaat zondag toe.feienoord twee nineau lager dan psv.ik zeg 0-3.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
19
25
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel