Feyenoord heeft bij de KNVB een verzoek ingediend om de topper tegen PSV zondag op een later tijdstip te spelen. Dat onthult trainer Robin van Persie na afloop van het met 3-1 gewonnen Europa League-duel met Panathinaikos.
Storm Benjamin zorgde voor Feyenoord voor nogal een rumoerige aanloop naar de wedstrijd tegen Panathinaikos. Het Europa League-treffen werd op woensdagavond nog vervroegd naar 16.30 uur vanwege de herfststorm, maar donderdag bleek dat de storm eerder voet aan wal zou zetten in Nederland. Daardoor gingen de autoriteiten weer om tafel, waarbij ook een afgelasting besproken werd. Uiteindelijk kwam iets meer dan twee uur voor de wedstrijd naar buiten dat het duel verlaat zou worden naar 21.00 uur.
Daardoor heeft Feyenoord een kortere rusttijd voor de topper tegen PSV, waardoor de club een verzoek bij de KNVB heeft ingediend om het duel later te spelen. Dit verzoek is echter nog niet beantwoord door de voetbalbond. "Wij zouden bijvoorbeeld 20.00 uur al heel mooi vinden", aldus Van Persie. "De wedstrijd tegen PSV zit nu extreem kort op de wedstrijd van vandaag. Ik ga er vanuit dat er een kans van slagen is. Het is absoluut geen excuus, maar we hebben het gevraagd, omdat we denken dat het fair is."
De topper tussen Feyenoord en PSV staat voor nu nog gepland voor zondagmiddag 14.30 uur in De Kuip, maar als het aan de Rotterdammers ligt wordt dat dus later. De ploeg van Peter Bosz kwam dinsdagavond al in actie in de Champions League en boekte een ruime zege op Napoli (6-2). Doordat de Eindhovenaren dinsdag al speelden hebben ze twee dagen meer rust voor de topper in Rotterdam. Het verschil op de ranglijst tussen koploper Feyenoord en nummer twee PSV bedraagt drie punten.
@De stoker hoe kan je het eerder aan geven als het pas op de dag zelf besloten is om later te spelen ivm de storm hahahah. Ga er maar vanuit dat het meteen aangekaart is bij de knvb nadat het besluit genomen is gisteren.
@De stoker je beredenering klopt van geen kant. Er is nog steeds 2 uur 15 minuten nadeeel voor Feyenoord buiten hun macht. Alsmjij meer dan 2 uur te laat komt op je werk zegt je zeker ook: ahhhh is te verwaarlozen chef, niet zo zeiken.. Jij proeft angst omdat je niet wil verplaatsen haha
@Hahahahahaha en jullie dan: dat vindt je vast erg dat de arrogantie verdwijnt uit Amsterdam na de erbarmelijke resultaten de laatste tijd. En verder….dat zegt ie toch: omdat het fair zou zijn. Lezen… ik denk dat de knvb het gaat goedkeuren. Het is inderdaad fair en voor psv betekend het ook meer rust. Dus ook een voordeel voor hun. Psv is een nette club en zal er geen protest tegen indienen vermoed ik.
