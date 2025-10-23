Live voetbal 18

De Kuip steekt door herseninfarct getroffen Royston Drenthe hart onder de riem

Spandoek voor Royston Drenthe
Foto: © Ziggo Sport
Maurice Mazenier
23 oktober 2025, 22:06   Bijgewerkt: 22:16

Supporters van Feyenoord hebben tijdens het Europa League-duel met Panathinaikos Royston Drenthe een hart onder de riem gestoken. De oud-Feyenoorder werd vorige week vrijdag getroffen door een herseninfarct en ligt sindsdien in het ziekenhuis.

Het Instagram-account van FC de Rebellen meldde afgelopen zondag dat de 38-jarige Drenthe op vrijdag 17 oktober is getroffen door een herseninfarct en momenteel in het ziekenhuis ligt. "Drenthe wordt momenteel goed verzorgd en verkeert in goede handen. Het team en de betrokkenen hopen op een voorspoedig herstel", viel er te lezen.

Tijdens de eerste helft van Feyenoord - Panathinaikos werd er een spandoek getoond door een deel van de aanhang. "Sterkte Royston!", viel er te lezen.

Artikel gaat verder onder video

Maandag kwam Tjarda Zeggelink, manager van FC Rebellen, met een hoopvolle update over de oud-voetballer. "De artsen en familie zijn heel hoopvol. Royston is een strijder en werkt inmiddels hard aan zijn herstel. Daarin maakt hij al wel mooie stapjes", liet hij weten. Volgens Zeggelink kwam de herseninfarct van Drenthe 'totaal onverwacht en uit het niets'. Wel heeft de familie van de oud-voetballer gevraagd om privacy, omdat ze in alle rust wilen werken aan het herstel van Drenthe.

Spandoek voor Royston Drenthe
© Ziggo Sport
