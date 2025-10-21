Live voetbal

Avsaroglu zet Ueda boven Giménez: ‘Heeft misschien wel meer wapens’

Feyenoord-spits Ayase Ueda
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
21 oktober 2025, 14:51

Ayase Ueda maakt dit seizoen grote indruk bij Feyenoord met elf treffers in negen competitieduels. De Japanner kan daarmee eindelijk tippen aan het niveau van zijn voorganger: Santiago Giménez. Arman Avsaroglu denkt dat Ueda zelfs meer wapens heeft dan de Mexicaan.

Feyenoord nam afgelopen winter na tweeënhalf jaar afscheid van Giménez, die de overstap maakte naar AC Milan. Daardoor was Ueda de nieuwe eerste spits in De Kuip. De Japanner was in de zomer van 2023 voor acht miljoen euro overgenomen van Cercle Brugge, maar wist zijn vorm uit België in zijn eerste twee seizoenen in Rotterdam niet door te trekken.

Dit jaar is alles anders bij Ueda, die in negen Eredivisie-wedstrijden al elf keer scoorde. Afgelopen weekend noteerde hij zijn eerste hattrick voor Feyenoord op bezoek bij Heracles Almelo (0-7). In de NOS Voetbalpodcast vraagt Avsaroglu zich af of Ueda inmiddels beter is dan Giménez. “Daar moest ik aan denken, want daar ging het lang om in Rotterdam. Giménez was de nummer één spits en beter dan Ueda.”

Dat is volgens de commentator inmiddels niet meer het geval. “Als ik hem zo zie, heeft Ueda misschien wel meer wapens om op een nog hoger niveau te slagen”, is Avsaroglu lovend. Ook Jeroen Grueter is onder de indruk van Ueda. “Ik vind Giménez ook wel een hele goede spits, zeker toen die op zijn top was bij Feyenoord. Heel compleet, maar Ueda schiet ze er nu aan de lopende band in”, stelt hij. “Als je ze op niveau Eredivisie tegen elkaar afzet, dan is het nu gelijkwaardig.” Avsaroglu besluit met een compliment aan de scouting van Feyenoord.

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese

Feyenoord laat oogje vallen op Orlando City-aanvaller Marco Pasalic

Rob Jetten bij Vandaag Inside

Derksen verrast door Feyenoord-voorkeur Rob Jetten (D66): 'Ben jij als Brabander níet voor PSV?!'

Johan Cruijff ArenA loopt leeg

Van der Kraan sneert: 'Bij Heracles bleven méér mensen in het stadion dan bij Ajax'

Mike
Mike
Pittig nutteloos. Meer wapens en dan niet benoemen. En ja, hij scoort nu wel maar eerst langdurig laten zien en liefst ook internationaal. Maar hij is nu zeker in vorm.

descheids
Gimenez is wel de grootste miskoop in de historie van AC Milan gebleken. Ueda zat achter Gimenez dus die is niet beter. Helaas, over en uit.

Ayase Ueda

Ayase Ueda
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (28 aug. 1998)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
9
11
2024/2025
Feyenoord
21
7
2023/2024
Feyenoord
26
5
2023/2024
Cercle Brugge
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
19
25
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15

