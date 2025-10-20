Live voetbal

Feyenoord laat oogje vallen op Orlando City-aanvaller Marco Pasalic

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese
Foto: © Imago
1 reactie
Luuk van Grinsven
20 oktober 2025, 23:32

Feyenoord heeft een oogje laten vallen op Marco Pasalic, zo meldt Sky Deutschland. De 25-jarige vleugelspeler van het Amerikaanse Orlando City wil dolgraag terugkeren naar Europa, maar heeft naast de Rotterdammers meerdere opties.

Pasalic staat nog tot eind 2027 onder contract bij de club uit de MLS. Naast Feyenoord, kan de linkspoot ook terugkeren naar de Bundesliga. Naar verluidt zou Borussia Mönchengladbach de aanvaller op de korrel hebben. Ook Bologna en een andere Duitse club hebben interesse in Pasalic, die in het verleden uitkwam voor Hoffenheim, Karlsruher, Stuttgart, Borussia Dortmund en HNK Rijeka.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord ziet de Kroatische international mogelijk als back-up voor vice-aanvoerder Anis Hadj Moussa. De technicus lijkt onomstreden onder Robin van Persie, die ook nog beschikt over Jaden Slory en Goncalo Borges op de flanken.

De rechtsbuiten speelt sinds dit kalenderjaar in het shirt van Orlando, dat vijf miljoen euro betaalde aan Rijeka om Pasalic over te nemen. In Kroatië maakte de in Duitsland geboren aanvaller indruk met vijftien goals in veertig wedstrijden. In de MLS maakte Pasalic tot dusverre ook vijftien doelpunten.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rob Jetten bij Vandaag Inside

Derksen verrast door Feyenoord-voorkeur Rob Jetten (D66): ‘Ben jij als Brabander níet voor PSV?!’

  • Gisteren, 22:35
  • Gisteren, 22:35
Johan Cruijff ArenA loopt leeg

Van der Kraan sneert: 'Bij Heracles bleven méér mensen in het stadion dan bij Ajax'

  • Gisteren, 18:35
  • Gisteren, 18:35
Jeroen Manschot moet geschorst worden na Weghorst-flater, aldus Valentijn Driessen

Jeroen Manschot moet geschorst worden na Weghorst-flater, aldus Valentijn Driessen

  • Gisteren, 18:06
  • Gisteren, 18:06
1 reactie
Reageren
1 reactie
Pietjanhendrik
476 Reacties
90 Dagen lid
477 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

volgens mij heeft Feyenoord genoeg buitenspelers of slory en sliti moeten verhuurd worden

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Pietjanhendrik
476 Reacties
90 Dagen lid
477 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

volgens mij heeft Feyenoord genoeg buitenspelers of slory en sliti moeten verhuurd worden

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Marco Pasalic

Marco Pasalic
Orlando City SC
Team: Orlando
Leeftijd: 25 jaar (14 sep. 2000)
Positie: M, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Orlando
33
12
2024/2025
Rijeka
19
4
2023/2024
Rijeka
30
6
2022/2023
Dortmund
1
0

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
7
23
21
2
Leipzig
7
1
16
3
Stuttgart
7
5
15
4
Dortmund
7
7
14
5
Leverkusen
7
5
14

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel