Feyenoord laat oogje vallen op Orlando City-aanvaller Marco Pasalic

Feyenoord heeft een oogje laten vallen op , zo meldt Sky Deutschland. De 25-jarige vleugelspeler van het Amerikaanse Orlando City wil dolgraag terugkeren naar Europa, maar heeft naast de Rotterdammers meerdere opties.

Pasalic staat nog tot eind 2027 onder contract bij de club uit de MLS. Naast Feyenoord, kan de linkspoot ook terugkeren naar de Bundesliga. Naar verluidt zou Borussia Mönchengladbach de aanvaller op de korrel hebben. Ook Bologna en een andere Duitse club hebben interesse in Pasalic, die in het verleden uitkwam voor Hoffenheim, Karlsruher, Stuttgart, Borussia Dortmund en HNK Rijeka.

Feyenoord ziet de Kroatische international mogelijk als back-up voor vice-aanvoerder Anis Hadj Moussa. De technicus lijkt onomstreden onder Robin van Persie, die ook nog beschikt over Jaden Slory en Goncalo Borges op de flanken.

De rechtsbuiten speelt sinds dit kalenderjaar in het shirt van Orlando, dat vijf miljoen euro betaalde aan Rijeka om Pasalic over te nemen. In Kroatië maakte de in Duitsland geboren aanvaller indruk met vijftien goals in veertig wedstrijden. In de MLS maakte Pasalic tot dusverre ook vijftien doelpunten.