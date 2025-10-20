Niet alleen sportief gaat het Feyenoord voor de wind, ook financieel doen de Rotterdammers uitstekende zaken. De club presenteerde op 9 oktober klinkende jaarcijfers met daarin een recordwinst van 23 miljoen euro. Feyenoord wil dan ook de helft van de aandelen van de Vrienden van Feyenoord terugkopen, meldt het Algemeen Dagblad.

"Feyenoord verkeert in een uitstekende vorm, zowel sportief als financieel. De Rotterdammers zitten er een week voor de kraker in de Kuip tegen PSV op alle gebieden warmpjes bij. De club koopt eerdaags de aandelen van de Vrienden van Feyenoord terug, een bedrag dat straks ruimschoots kan worden terugverdiend als de Champions League weer is bereikt", schrijft clubwatcher Mikos Gouka.

De Vrienden van Feyenoord, met onder meer Pim Blokland als gezicht, stak in 2012 een bedrag van liefst 32,6 miljoen euro in de Rotterdamse club. Op dat moment zat Feyenoord financieel compleet aan de grond, maar de vlag hangt er inmiddels heel anders bij. Met een betaling van zestien miljoen euro wil de club de helft van de aandelen terugkopen van de Vrienden van Feyenoord.

Als Feyenoord zich overigens dit seizoen had geplaatst voor de Champions League én Brian Priske qua afkoopsom en vertrekpremie geen elf miljoen euro had gekost, dan had de club alle aandelen al terug kunnen kopen. Het AD schetst dat ze in Rotterdam denken dat het terughalen van alle aandelen slechts een kwestie van tijd is. "Zeker nu het er sterk op lijkt dat er een ticket voor de Champions League met de bijbehorende miljoenen op de club ligt te wachten aan het einde van dit seizoen."

