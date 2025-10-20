Live voetbal

Van Persie verklapt basisplaats voor Hwang tegen Panathinaikos

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
20 oktober 2025, 06:25

In-Beom Hwang start donderdagavond in het Europa League-duel van Feyenoord met Panathinaikos in de basis. Dat onthulde trainer Robin van Persie na afloop van de met 0-7 gewonnen Eredivisie-wedstrijd tegen Heracles Almelo. Daarnaast heeft de oefenmeester goede hoop dat Quinten Timber weer van de partij is.

Van Persie kende zondag een zorgeloze namiddag in Almelo. In het Asito Stadion stonden de Rotterdammers halverwege al met 0-4 voor, waardoor de oefenmeester de nodige spelers kon sparen. Jordan Bos en Ayase Ueda, die goed was voor drie treffers, werden in de rust naar de kant gehaald. Zonder het tweetal liep Feyenoord in de tweede helft nog uit naar een monsterscore van 0-7.

Hwang bleef de gehele wedstrijd op de bank zitten, terwijl Quinten Timber helemaal nog niet van de partij was. Wel hoopt Van Persie in het Europa League-treffen met Panathinaikos een beroep te kunnen doen op beide spelers. "Timber is zeker kansrijk voor donderdag. Hij heeft gedeeltes meegetraind. Als de trainingen op dinsdag en woensdag goed gaan, is hij erbij", aldus de Feyenoord-coach tegenover ESPN.

Voor Hwang blijft het overigens niet alleen bij een plek in de wedstrijdselectie, de Zuid-Koreaanse middenvelder krijgt zelfs een basisplaats toebedeeld van Van Persie. "Hwang is op de weg om volledig wedstrijdfit te worden, maar hij is er bij donderdag. Boomie (Hwang, red.) gaat donderdag starten", verklapte Van Persie.

1 reactie
descheids
407 Reacties
32 Dagen lid
625 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En daarna weer 3 wedstrijden geblesseerd. Het is zorgwekkend al die blessures die nu al jaren aan de gang zijn bij feijenoord. Fitte spelers komen binnen en lopen direct het blessure virus op bij feijenoord. Bijlow inmiddels wedstrijdfit na 4 maanden of nog steeds trainingsfit? Of gewoon stiekem 2e keeper geworden onder van persie? Rare toestanden. feijenoord fans zijn ongerust.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

In-Beom Hwang

In-Beom Hwang
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (20 sep. 1996)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
0
2024/2025
Feyenoord
21
3
2024/2025
Crvena zvezda
5
0
2023/2024
Olympiakos
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
19
25
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15

