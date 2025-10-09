Feyenoord beleeft financieel recordjaar en boekt 23 miljoen euro winst

Feyenoord beleeft op financieel gebied hoogtijdagen, zo blijft uit de jaarcijfers die de club donderdag presenteerde. De Rotterdammers hebben een recordwinst van 23 miljoen euro geboekt en zagen het eigen vermogen stijgen naar liefst 37 miljoen euro.

Tijdens het afgelopen seizoen, waarin Feyenoord derde werd, beslag legde op de Johan Cruijff Schaal en tot de achtste finale van de Champions League reikte, werd bovendien een omzetgroei van 35 miljoen behaald. De omzet van Feyenoord over het seizoen 2024-2025 bedroeg 160 miljoen euro. Ter vergelijking: kampioen PSV haalde een omzet van 170 miljoen euro over het afgelopen seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Door dit sportieve succes zag Feyenoord in het boekjaar 2024-2025 de omzet groeien met 35 miljoen euro ten opzichte van seizoen 2023-2024, tot 160 miljoen euro. Het operationeel resultaat kwam uit op 26 miljoen euro, bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door het bereiken van de laatste 16 in de UEFA Champions League. Maar ook de opbrengsten uit Partnerships, lidmaatschappen en mediabaten vertoonden een gezonde groei", laat Feyenoord weten via de officiële kanalen.

Ook de uitgaande transfers van bijvoorbeeld Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig) en Santiago Giménez (afgelopen winter naar AC Milan) hebben Feyenoord geen windeieren gelegd. "Daarmee zijn voor het derde achtereenvolgende jaar substantiële transferopbrengsten gerealiseerd. Een aanzienlijk deel van de netto-transferopbrengst is geherinvesteerd in de selectie, die daarmee kwantitatief en kwalitatief is versterkt."

Financieel directeur Pieter Smorenburg is in zijn nopjes met de door Feyenoord gepresenteerde cijfers. "In het seizoen 2024-2025 hebben we voortgebouwd op het succes van de afgelopen jaren, met een groei van operationeel resultaat, het realiseren van positieve transferresultaten en gedisciplineerde herinvestering in de selectie. Dit alles is gericht op waardecreatie op langere termijn. De Academy blijft belangrijk als levensader van de club. En met Robin van Persie hebben we een hoofdtrainer-coach die talenten de kans geeft om door te stromen naar het eerste elftal."

'Substantiële terugval' voor Feyenoord

Dit seizoen komt Feyenoord niet uit in de Champions League, maar in de Europa League. Dit zorgt voor een 'substantiële terugval' van de opbrengsten en het operationeel resultaat ten opzichte van het afgelopen seizoen. "aar de vooruitzichten blijven positief. Mede door de reeds gerealiseerde transfers van David Hancko, Igor Paixão, Antoni Milambo en Quilindschy Hartman verwacht Feyenoord ook over 2025-2026 een positief nettoresultaat", klinkt het.