Van Persie ziet Moder deels aansluiten bij Feyenoord, Timber begin volgende week terug

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
9 oktober 2025, 12:46

Robin van Persie heeft een flinke opsteker ontvangen vanuit de ziekenboeg van Feyenoord. De oefenmeester bevestigde dat Quinten Timber waarschijnlijk volgende week weer aansluit bij de selectie, terwijl Jakub Moder voor een deel weer meetraint met de groep.

Timber raakte in het duel met FC Groningen geblesseerd aan zijn voet en moest daardoor het duel met Aston Villa laten schieten. Van Persie had de hoop dat de middenvelder tegen FC Utrecht weer aan kon sluiten, maar helaas voor de oefenmeester was zijn sterkhouder nog niet voldoende hersteld. Daarop besloot Timber zich ook af te melden bij het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Finland.

Moder raakte in de voorbereiding al geblesseerd, maar de blessure bleek tot hardnekkiger dan op voorhand werd gedacht. Inmiddels is de Pools international al ruim twee maanden uit de running. Het is niet bekend wat voor een blessure Moder heeft.

Voorafgaand aan het oefenduel van Feyenoord tegen FC Dordrecht sprak Van Persie zich uit over de blessuregevallen. Daarbij had hij goed nieuws over zowel Timber als Moder. "De verwachting is dat hij begin volgende week weer aansluit", begint de oefenmeester over de Oranje-international, waarna hij bevestigt dat Moder ook weer op de weg terug is. "Het is nog niet helemaal zeker, maar hij is in principe weer aangesloten. Hij traint al gedeeltes met het team mee. Vanuit performance oogpunt is hij nog niet helemaal vrij om alles te trainen. We moeten dat per dag bekijken.”

Er was ook minder goed nieuws voor Van Persie. Gernot Trauner, die ook al sinds de voorbereiding in de ziekboeg zit, is voorlopig nog niet beschikbaar. "Hij staat eigenlijk nog aan het begin van zijn herstel. We zijn die helaas nog wel een tijdje kwijt", vertelt de oefenmeester tot besluit over de Oostenrijkse centrale verdediger.

Wat een geweldig nieuws is dit! 2 goede middenvelders weer fit om te laten zien wat ze kunnen! Met dit tweetal zal rookie van persie zeker nog meer strijd in het middenveld hebben ! Goed nieuws! 👍🏾

