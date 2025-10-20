Live voetbal

Van Polen kreeg medelijden met Heracles tegen Feyenoord: ‘Die waren echt schandalig slecht’

Foto: © Imago
Niels Hassfeld
20 oktober 2025, 13:16

Bram van Polen had zondag medelijden met Heracles Almelo, zo geeft hij aan in Bellen met… van ESPN. De hekkensluiter had helemaal niks in te brengen tegen koploper Feyenoord en ging met ruime cijfers onderuit: 0-7.

Feyenoord ging zondagmiddag op bezoek bij Heracles Almelo en haalde in het Asito Stadion ongenadig hard uit. De Rotterdammers speelden een groot deel van de wedstrijd op halve kracht, maar wisten wel zeven keer te scoren. Van Polen was bij het duel aanwezig voor ESPN en schrok van de thuisploeg. “Die waren echt schandalig slecht”, laat de oud-voetballer weten.

“Ik kreeg op een gegeven moment echt medelijden met ze”, gaat Van Polen verder, die aangeeft dat maar één keer eerder te hebben gehad in het voetbal. “Dat was toen we met PEC Zwolle van FC Den Bosch wonnen met 13-0. Toen had ik er op een gegeven moment eigenlijk geen zin meer in, zo zielig vond ik het. Dat is heel gek. Ik proefde gister ook een hele rare sfeer in het stadion. Cynisch.” De analist haalt aan dat het publiek juichte voor Feyenoord en enorm overdreef als doelman Timo Jansink een keer een bal pakte. “Er ging op een gegeven moment een supporter warmlopen, dat was dan wel weer hilarisch.”

Wie wel een topmiddag beleefde, was Ayase Ueda. De Japanner stond slechts 45 minuten op het veld, maar wist daarin drie keer te scoren. “Hij hoefde bijna niks te doen, alle ballen werden zo in zijn voeten geschoven”, zag Van Polen. “Als hij de tweede helft was blijven staan, had hij er zes gemaakt. Er lag bij Heracles achterin de hele tijd zoveel ruimte tussen de rechtsback en de centrale verdediger. Valente en Sauer liepen echt in een speeltuin”, besluit hij.

Heracles - Feyenoord

Heracles Almelo
0 - 7
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Bram van Polen

Bram van Polen
Leeftijd: 40 jaar (11 okt. 1985)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
PEC
31
0
2022/2023
PEC
36
1
2021/2022
PEC
30
5
2020/2021
PEC
25
4

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
19
25
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15

Complete Stand

