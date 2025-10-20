Driessen vindt Ueda nog steeds geen goede spits: ‘Over een halfjaar wil ik het nog wel zien’

Valentijn Driessen is nog altijd niet overtuigd van Ayase Ueda. De spits van Feyenoord verkeert in bloedvorm en staat met elf treffers bovenaan de topscorerslijst van de VriendenLoterij Eredivisie. Driessen is echter nog niet vergeten dat de Japanner vorig seizoen nog ontzettend tegenviel, zo laat hij weten in Kick-off.
Ueda kent een ongekend goede start van het nieuwe seizoen en staat na negen duels op elf treffers. Afgelopen zondag had de Japanner er voor rust al drie inliggen tegen het onwaarschijnlijk zwakke Heracles Almelo (0-7). Volgens Driessen kwam daar de nodige geluk bij kijken: “Bij de 0-4 zie je dat álles meezit. Jordan Bos schiet tegen een speler van Heracles, waarna de bal nog via een andere Heracles-speler voor de voeten van Ueda komt…”, begint de journalist bij Kick-off.
Hein Keijser vraagt aan Driessen of hij Ueda nog steeds geen goede spits vindt. “Nee. Op dit moment schiet hij iedere bal die voor zijn voeten komt erin. Het maakt niet uit bij deze jongen op dit moment. Hij scoort tegen Paraguay en tegen Brazilië: alles wat hij op goal schiet gaat erin. Over een halfjaar wil ik het nog wel even zien, of aanstaande wedstrijd tegen Panathinaikos”, legt Driessen uit.
Pim Sedee herinnert de luisteraars eraan dat Driessen Sébastien Haller ook geen goede spits vond, terwijl de Fransman in datzelfde jaar topscorer van de Champions League werd. “Dat vind ik nog steeds geen goede spits”, blijft de chef voetbal bij zijn standpunt.
Die Driessen met zijn arme woordenschat. Ueda is een superspits maar een hele slechte voetballer. Twee totaal verschillende dingen. Til een goede afmaker en loper maar wel vaak met dozen om zijn schoenen. Dus Valentijntje vraag voor de kerst een synoniemenwoordenboek.
Een topper zal het ook nooit worden. Maar een beetje vertrouwen doet een spits goed en dan gaan ze er ook wel in als het team goed draait. Ueda is leuk nu voor Feyenoord en misschien wordt i wel topscorer. Daar zal het voor Ueda ook wel bij blijven. Maar wie was nu eigenlijk de laatste echte goede spits op de Nederlandse velden die het in het buitenland ook gelijk goed deed?
@Kramer Pavlidis?
@peterdejong1983 die doet het inderdaad uitstekend bij Benfica. Maar daarvoor? Gaan we al naar meer dan 10 jaar geleden denk ik, Suarez 2010?
Valentijn leeft van negatieve kritiek, zelfs als de zon schijnt zal hij zeggen dat het ergens in de wereld regent, niet serieus nemen deze man, verkondigt slechts zijn mening, zijn goed recht. De beste stuurlui staan aan wal, Valentijn niks gepresteerd in zijn leven behalve mensen afzeiken, heel zielig allemaal.
Dus we vergeten even voor het gemak, dat hij als veel scorende spits binnen kwam om Gimenez te vervangen, Gimenez die eigenlijk ook nog een half jaar te lang bleef (forrest en feyenoord waren rond) Waardoor hij het met invalbeurtjes moest doen in een elftal dat het centrum dicht liep en met amper bruikbare voorzetten speelde? Buitenspelers die alle ruimte dichtliepen en/of voor eigen succes gaan je kon exact zien op YouTube hoe hij tot zn doelpunten kwam in België.. nu is het spel op hem afgestemd en je ziet wat je aan hem hebt Gewoon een goede spits, geen wereld top maar ik ben blij dat van Persie eindelijk het spel op hem heeft afgestemd
Als je de topscoorder van de Eredivisie geen goede spits vind ga dan lekker over de Champions league schrijven oh nee laat maar de topscoorder daarvan was ook geen goede spits.. deze man drinkt elke dag een fles azijn leeg en dat zorgt voor hersen schade.
