Driessen vindt Ueda nog steeds geen goede spits: ‘Over een halfjaar wil ik het nog wel zien’

Valentijn Driessen is nog altijd niet overtuigd van . De spits van Feyenoord verkeert in bloedvorm en staat met elf treffers bovenaan de topscorerslijst van de VriendenLoterij Eredivisie. Driessen is echter nog niet vergeten dat de Japanner vorig seizoen nog ontzettend tegenviel, zo laat hij weten in Kick-off.

Ueda kent een ongekend goede start van het nieuwe seizoen en staat na negen duels op elf treffers. Afgelopen zondag had de Japanner er voor rust al drie inliggen tegen het onwaarschijnlijk zwakke Heracles Almelo (0-7). Volgens Driessen kwam daar de nodige geluk bij kijken: “Bij de 0-4 zie je dat álles meezit. Jordan Bos schiet tegen een speler van Heracles, waarna de bal nog via een andere Heracles-speler voor de voeten van Ueda komt…”, begint de journalist bij Kick-off.

Artikel gaat verder onder video

Hein Keijser vraagt aan Driessen of hij Ueda nog steeds geen goede spits vindt. “Nee. Op dit moment schiet hij iedere bal die voor zijn voeten komt erin. Het maakt niet uit bij deze jongen op dit moment. Hij scoort tegen Paraguay en tegen Brazilië: alles wat hij op goal schiet gaat erin. Over een halfjaar wil ik het nog wel even zien, of aanstaande wedstrijd tegen Panathinaikos”, legt Driessen uit.

Pim Sedee herinnert de luisteraars eraan dat Driessen Sébastien Haller ook geen goede spits vond, terwijl de Fransman in datzelfde jaar topscorer van de Champions League werd. “Dat vind ik nog steeds geen goede spits”, blijft de chef voetbal bij zijn standpunt.