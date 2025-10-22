Gordon heeft in zijn eigen radioshow op Radio 10 een boekje opengedaan over zijn liefdesleven met betrekking tot voetballers. Eerder vertelde de zanger dat hij ooit intiem is geweest met een oud-speler van Ajax, maar nu voegt hij eraan toe dat dit ook geldt voor een speler van Feyenoord.

Het begon allemaal afgelopen zomer, toen de 57-jarige Gordon in de YouTube-serie Bij Andy in de Auto vertelde dat hij ‘ooit wat heeft gedaan’ met een Ajax-speler. Dat verhaal is een compleet eigen leven gaan leiden. Voetbalsupporters gingen op onderzoek uit en koppelden vervolgens huidig Ajax-trainer John Heitinga aan Gordon.

Dat had te maken met het feit dat Heitinga en Gordon op hetzelfde moment op Mykonos waren en er foto's van de twee opdoken. Gordon vertelde in het programma Bij Andy in de Auto dat hij de desbetreffende voetballer jaren na dat moment weer was tegengekomen op Mykonos. Een plus een is twee, dachten de Ajax-fans: “Maar dat is natuurlijk absoluut niet waar”, vertelde Gordon deze week stellig in de ochtendshow.

Feyenoord

Vervolgens onthulde Gordon dat hij niet alleen met een voetballer van Ajax intiem is geweest: "Ik heb ook een keer wat met een Feyenoord-speler, een Go Ahead Eagles-speler en een Willem II-speler gedaan", ging de zanger verder. "Je hebt de hele Eredivisie gehad", werd vervolgens in de radiostudio lachend gezegd.

