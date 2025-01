Gordon was intiem met oud-speler van Ajax: 'Kwam hem laatst nog tegen met zijn vrouw en kinderen'

Zanger Gordon Heukeroth onthult in gesprek met Andy van der Meijde dat hij in het verleden intiem is geweest met verschillende voetballers, waaronder tenminste één (oud-)speler van Ajax. "Eentje kwam ik een jaar geleden nog tegen op Mykonos, met zijn vrouw en kinderen", zegt de 56-jarige zanger.

In de Youtube-serie Bij Andy in de Auto is Gordon openhartig over zijn onstuimige liefdesleven. Van der Meijde vraagt de zanger of het klopt dat hij 'wat voetballertjes heeft gehad', waarop Gordon antwoordt: "Ja, het zijn er wel een paar geweest, ja. Ook van Ajax, ja." Als de oud-voetballer vraagt wanneer zich dat afspeelde krijgt hij een vaag antwoord: "Een tijd terug."

Vervolgens zegt Gordon: "Eentje kwam ik een jaar geleden nog tegen op Mykonos, dat was wel heel leuk. Hij was met zijn vrouw en kinderen." Van der Meijde proest het uit: "Dat meen je niet, wat erg hè?". De zanger legt uit: "Het merendeel van mijn vriendjes heeft vrouwen en kinderen, ik snap dat eigenlijk nooit zo heel erg goed. Ik denk dat ik gewoon een cockblocker ben."

VIDEO - Gordon neemt geen blad voor de mond over zijn seksleven

