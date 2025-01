Van der Meijde onthult wat hij verdient met nieuwe job: 'Ik mag niet klagen'

Andy van der Meijde is na zijn carrière als voetballer een heel andere weg ingeslagen, namelijk die van video’s maken. Zijn populaire serie Bij Andy in de auto! is een groot succes op YouTube, waar hij al bijna duizend video’s heeft geüpload. De oud-voetballer van onder meer Ajax en het Nederlands elftal verdient een aardig zakcentje bij met zijn filmpjes, zo onthult hij tegenover De Telegraaf.

Van der Meijde maakte als voetballer furore bij Ajax, FC Twente en Internazionale, maar timmert ook hard aan de weg als YouTuber. In 2016 begon de voormalig buitenspeler met het maken van video’s, toen hij voor het eerst in de auto stapte met Anwar El Ghazi. Van der Meijde begon op het punt dat hij ‘blut’ was en keek het concept af van Carpool karaoke van Justin Bieber.

“Ik heb het honderd procent van hem afgekeken. Ik had geld nodig en geen zin om in een magazijn te werken. Toen hebben we een paar GoPro’s in de auto gehangen en heb ik wat vrienden gebeld. Voetballer Anwar El Ghazi was de eerste die instapte. Mijn mazzel was dat Eva Jinek een stukje heeft laten zien waarin ik een grapje maakte, daarna ging het omhoog”, vertelt de 46-jarige oud-prof.

Inkomsten Andy van der Meijde met YouTube

Inmiddels hebben er ongeveer vierhonderd gasten plaatsgenomen in zijn auto. Zijn video’s halen ongeveer 1,6 miljoen kijkers. De Telegraaf weet dat hij ‘rond de 6000 euro per maand verdient met zijn video’s’. “Ik mag niet klagen”, reageert Van der Meijde lachend. “Maar ik deel het met Mario Sequeira, we hebben van het begin af aan alles samen gedaan met ons bedrijf Eye Legacy. Ik stuur de filmpjes naar hem op en hij maakt er wat leuks van”, legt hij uit.

Binnenkort is het tijd voor het duizendste filmpje op zijn YouTube-kanaal, en dit wordt gevierd in AFAS Live. “We pakken het meteen maar even goed aan”, sluit Van der Meijde af.

