Ex-PSV’er onthult: ‘Het ging de heel week over zijn Ajax-tatoeage’

Jorn Sweres (32) heeft tegenover Voetbal International een boekje opengedaan over zijn mislukte avontuur in de voetballerij. De rechtsback bleek niet te beschikken over de topsportmentaliteit, maar heeft genoeg opvallende verhalen uit zijn korte loopbaan. Zo vertelt hij onder meer over Andy van der Meijde.

Sweres was onhoudbaar voor de jeugdopleiding van NAC en werd overgenomen door PSV. “Maar achteraf wist ik het na twee trainingen al: kan ik niet terug?”, begint hij zijn verhaal. “Dat doe je niet. PSV had me een dik contract gegeven”, gaat Sweres, tegenwoordig actief als gymleraar, verder.

Samen met Memphis Depay tekende hij zijn eerste contract bij de Eindhovenaren. Sweres deelde de kleedkamer met grote spelers als Zakaria Labyad, Stefan de Vrij, Luc Castaignos, Joël Veltman, Ogüzhan Özyakup en zelfs Andy van der Meijde, al wil hij niet al zijn verhalen over hen prijsgeven.

Ajax-tatoeage

Van der Meijde komt vervolgens wel ter sprake. “Haha, Andy. Die kwam toen ineens bij PSV meetrainen, ja. Ging het de hele week over zijn Ajax-tatoeage”, lacht Sweres. Van der Meijde tekende in 2010 een contract bij PSV, maar kwam geen enkele officiële wedstrijd in actie.

