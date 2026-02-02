Ajax heeft de komst van officieel bevestigd. De 27-jarige doelman laat de Verenigde Staten achter zich: hij komt over van FC Dallas. Paes tekent een contract voor 3,5 seizoenen bij Ajax. Naar verluidt betaalt Ajax ruim een miljoen euro om zijn contract af te kopen.

Paes doorliep donderdag met succes de medische keuring bij Ajax. Zondag was hij al aanwezig bij het duel tussen Excelsior en Ajax. Hij wordt binnengehaald als vervanger van de naar Heracles vertrokken Remko Pasveer. Na Maximilian Ibrahimovic, Takehiro Tomiyasu en Oleksandr Zinchenko is Paes de vierde winteraanwinst van Ajax.

In de MLS kwam Paes inmiddels 114 keer in actie voor FC Dallas. Nadat hij alle jeugdelftallen van Oranje had doorlopen, koos de lange doelman in 2024 voor een interlandcarrière bij Indonesië, het geboorteland van zijn grootmoeder. Tot dusver staat hij daar op tien interlands.

Bekende gezichten bij Ajax

Bij Indonesië kreeg Paes te maken met bekende gezichten uit Amsterdam. Zowel Jordi Cruijff, de nieuwe technisch directeur van Ajax, als Denny Landzaat, assistent-trainer van Fred Grim, zag hem daar aan het werk en stonden positief tegenover de overstap. Zij waren respectievelijk technisch adviseur en assistent-bondscoach bij Indonesië.

Volgens eerdere berichtgeving van De Telegraaf had ook Feyenoord interesse in Paes. Feyenoord zag vorige maand Justin Bijlow vertrekken naar Genoa en had Paes dus op het oog als mogelijke nieuwe doelman. Journalist Mounir Boualin van SoccerNews wist te melden dat Paes afgelopen zomer al in beeld was in De Kuip en dat Feyenoord hem deze winter opnieuw polste, maar niet doorzette.

“Nadat wij werden geïnformeerd over de concrete interesse in Remko Pasveer, hebben we direct gehandeld. We volgen Maarten al een aantal seizoenen en zijn blij dat het ons nu is gelukt hem naar Ajax te halen. De focus lag op een ervaren en betrouwbare keeper en Maarten voldoet ruimschoots aan deze criteria. Hij is bovendien een echt trainingsbeest, een teamspeler met een topsportmentaliteit die perfect past bij het type doelman waarnaar we op zoek waren. In combinatie met de talentvolle doelmannen die we al in huis hebben, staat er zo een stevig fundament voor de komende seizoenen", zo reageert Marijn Beuker op de transfer.

Meer aanwinsten op komst

Als het aan Ajax ligt, volgen er nog meer aanwinsten in de slotdagen van de transfermarkt. De club hoopt in ieder geval Maher Carrizo (rechtsbuiten van Vélez Sarsfield) en een nieuwe controleur binnen te halen; voor die laatste positie is Kodai Sano van NEC in beeld.