heeft zijn steentje bijgedragen aan het maken van verschillende spandoeken bij Ajax, zo blijkt uit foto’s die worden gedeeld op Reddit. Daarop is te zien hoe de Deense spits met een spuitbus aan een van de doeken werkt die woensdag in de Johan Cruijff ArenA werden getoond.

Ajax nam het woensdag in eigen huis op tegen Olympiakos in de laatste wedstrijd van de competitiefase van de Champions League. De Amsterdammers moesten winnen om kans te maken op kwalificatie voor de tussenronde, maar slaagde daar niet in. De Grieken wonnen namelijk met 1-2 in de Johan Cruijff ArenA.

Voorafgaand aan de wedstrijd stond het 25-jarig bestaan van Ultras Amsterdam centraal. Vlak voor de aftrap werden er een aantal grote spandoeken getoond aan verschillende zijdes van het stadion. De sfeeractie zorgde voor een ongekende golf aan energie in de Johan Cruijff ArenA rond de aftrap van de wedstrijd.

Op Reddit doken zaterdag beelden op van Dolberg, die heeft geholpen bij de creatie van de doeken. Op een van de foto’s is te zien hoe de Deense spits gehurkt boven een van de doeken zit en hier met een spuitbus zwarte verf op aanbrengt. Dolberg keerde afgelopen zomer terug in Amsterdam, nadat hij de club in 2019 na een kampioenschap en een bekerwinst verliet voor OGC Nice.