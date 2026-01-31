Jordi Cruijff begint zondag officieel als technisch directeur van Ajax. De oud-middenvelder begon zijn loopbaan als bestuurder bij AEK Larnaca op Cyprus. Daar werkte hij samen met trainer Ton Caanen, die in gesprek met de NOS terugblikt op hun samenwerking.

Cruijff werd halverwege januari gepresenteerd als de opvolger van Alex Kroes bij Ajax. De technisch directeur gaat zondag officieel beginnen aan zijn nieuwe klus in Amsterdam. Ruim vijftien jaar geleden begon Cruijff met zijn loopbaan als bestuurder, als sportief directeur bij Larnaca. Caanen was daar destijds trainer. “We deden alles samen”, herinnert de Limburger zich.

Artikel gaat verder onder video

“Jordi bekeek de wedstrijden op de tribune en zag bijvoorbeeld waar de ruimte lag op het veld. Hij kwam dan in de rust naar beneden om dat te zeggen. Ik bracht het vervolgens over aan de groep. En pats, vaak werkte het dan ook”, aldus Caanen. Daarin doet Cruijff denken aan vader Johan, die in 1980 van de tribune af kwam in De Meer en naast trainer Leo Beenhakker plaatsnam en hem aanwijzingen gaf, tot onvrede van de oefenmeester zelf. Caanen kon de actie van Cruijff junior juist wel waarderen.

Caanen is nog altijd vol lof voor de nieuwe technisch directeur van Ajax. Doordat Cruijff een groot deel van zijn leven in het buitenland heeft doorgebracht, is hij in Nederland niet heel bekend. Hoe omschrijft Caanen hem? “Recht door zee. Bedachtzaam. Slim”, somt hij op. “Jordi kiest zorgvuldig zijn woorden. Hij is eerlijk. Hij zoekt eigenlijk nooit de spotlights. Hij laat ook niet echt snel mensen dichtbij komen. Maar als hij je toelaat, dan ben je ook een vriend voor het leven.”

Caanen stelt dat Cruijff ‘gewoon een lieve man’ is, maar dat hij net als zijn vader 'een randje' heeft. “Je moet hem niet op de staart trappen. Ja is ja, en nee is nee. Je moet niet ja zeggen en achteraf iets anders doen”, waarschuwt de Limburger. “Dan is hij er snel klaar mee. Jordi is niet eigenwijs, maar wel eigenzinnig. Als hij van drie of vier kanten wordt tegengewerkt, waardoor het gaat stropen, dat-ie langs veel organen moet om dingen te bewerkstelligen, dat is niet zijn cup of tea”, besluit hij.