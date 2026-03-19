Brian Priske is na afloop van de zware nederlaag van Sparta Praag tegen AZ erg complimenteus over de Alkmaarders. De Deense trainer zag zijn ploeg met 0-4 verliezen en spreekt vol lof over het spel van de tegenstander.

“Het is een volledig verdiende overwinning. De uitslag is ook terecht, al is hij misschien iets te groot als je er zo naar kijkt", vertelt Priske in een interview met Ziggo Sport. "We hebben een paar verschrikkelijke goals weggegeven. Maar we kunnen AZ alleen maar complimenteren. Ze speelden echt geweldig voetbal en lieten zien dat ze een team van topkwaliteit zijn. Ik zie ernaar uit om ze in actie te zien in het restant van het toernooi."

Toch begon de wedstrijd voor Sparta Praag nog hoopgevend. In de openingsfase zette de thuisploeg AZ onder druk, maar juist op het moment dat er vertrouwen ontstond, sloegen de Alkmaarders toe. “We begonnen inderdaad goed. We hadden een paar momenten waarin we misschien iets hadden kunnen forceren en het momentum hadden kunnen kantelen. Maar in hun eerste echte aanval scoren zij meteen een heel mooi doelpunt. Dan wordt het natuurlijk lastig."

"Daarna hadden we moeite met de onderlinge afstanden binnen het team. De kansen die we kregen op de gelijkmaker benutten we niet, en in de tweede helft werden we afgestraft toen we te veel open gingen spelen en de controle verloren", analyseert de voormalig Feyenoord-trainer. Na die vroege tik kreeg Sparta geen grip meer op het duel, met name op het middenveld. "De afstanden in het team waren een probleem. We konden het middenveld niet goed compact houden, waardoor het voor onze middenvelders heel lastig werd."

‘We moeten accepteren waar we staan’

Toen de score verder opliep, besefte Priske dat het een verloren avond zou worden, al bleef zijn ploeg vechten. “Je blijft altijd proberen en druk zetten. Alleen wordt het heel zwaar als je zulke goals weggeeft, zeker die derde. We gaven ook nog andere grote kansen weg, waardoor het zelfs nog erger had kunnen worden."

Hoewel AZ volgens hem simpelweg de betere ploeg was, zag Priske ook momenten waarop zijn team meer had kunnen doen. “Ik denk dat we het wel geprobeerd hebben. In het begin hadden we energie en het gevoel dat er iets mogelijk was, maar we benutten die momenten niet. Na de 1-0 wordt het lastig. De jongens hebben het geprobeerd, maar we moeten ook accepteren waar we nu staan."

"We zijn een nieuw team in opbouw en hebben veel blessures op belangrijke posities. Dat maakt het moeilijk. Toch had ik gehoopt dat we het over twee wedstrijden iets spannender hadden kunnen maken. Dat is niet gelukt, en daarom moeten we AZ respect tonen en hen feliciteren met twee goede resultaten", vindt de trainer.

Het vizier gaat nu volledig op de Tsjechische competitie. "Het is simpel: we hebben nog negen wedstrijden te gaan en staan tweede in de competitie. We hebben dus nog alles om voor te spelen."