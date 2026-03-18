'AC Milan kijkt naar Parrott, AZ-topscorer moet bijna 30 miljoen kosten'

18 maart 2026, 13:40
AZ-spits Troy Parrott met op de achtergrond het logo van AC Milan
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman
AC Milan is in de zoektocht naar een nieuwe spits onder meer uitgekomen bij AZ-topscorer Troy Parrott, aldus The Independent. De Ierse aanvaller, die in Alkmaar nog vastligt tot medio 2029, zou voor zo'n 25 miljoen pond - omgerekend een kleine 29 miljoen euro - mogen vertrekken uit het AFAS Stadion.

Parott (24) is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van AZ. De Ier toont zich wederom bijzonder productief en was in 39 officiële wedstrijden al goed voor 27 doelpunten én negen assists. Bovendien was hij in de interlandperiode van november goud waard voor de nationale ploeg van Ierland, door in de WK-kwalificatieduels met Portugal (2-0 winst) en Hongarije (2-3 winst) voor alle vijf (!) de Ierse treffers te tekenen. Het land plaatste zich daardoor voor de play-offs, waarin het later deze maand een dubbele confrontatie met Tsjechië zal aangaan.

The Independent schrijft dat Parrott met zijn doelpunten de aandacht heeft getrokken van verschillende clubs uit grotere competities, zoals het Spaanse Real Betis, het Duitse VfL Wolfsburg én het Engelse Fulham. Die laatste club lijkt echter op het punt te staan om zich met een andere Eredivisiespits, PSV'er Ricardo Pepi, te gaan versterken. AC Milan is volgens de Britse krant ook zeer gecharmeerd van Parrott, die als een van de opties geldt om de voorhoede van een impuls te voorzien. Er zou mogelijk zelfs óók nog sprake zijn van concurrentie uit eigen stad, van aartsrivaal Internazionale.

AZ is volgens de krant bereid om mee te werken aan een zomers vertrek van Parrott. "De club ziet de logica in van het verkopen van dergelijke talenten om zo weer een nieuw elftal op te kunnen bouwen", zo schrijft men. AC Milan - of andere geïnteresseerde clubs - zouden dus wel een bedrag van zo'n 29 miljoen euro moeten aftikken om Parrott over te nemen. Daarmee zou Parrott in één klap de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van AZ maken. Volgens de data van FootballTransfers is het record momenteel nog in handen van Alireza Jahanbakhsh, die in 2018 voor 22,5 miljoen euro werd verkocht aan Brighton & Hove Albion.

Twee succesvolle deals tussen Milan en AZ

AZ en AC Milan deden de afgelopen seizoenen tweemaal eerder zaken met elkaar. De eerste keer dat dat gebeurde was in de winterstop van het seizoen 2021/22, toen de Alkmaarders Milos Kerkez voor een kleine drie miljoen euro wegplukten uit de Onder-19 van de Rossoneri. De Hongaarse back bleek een groot succes en werd anderhalf jaar later voor dik twintig miljoen euro doorverkocht aan Bournemouth, dat hem op zijn beurt afgelopen zomer weer voor ruim 45 miljoen doorverkocht aan Liverpool. In 2023 verkocht AZ Tijanni Reijnders voor ruim 20 miljoen euro aan AC Milan. Ook die transfer bleek een schot in de roos: Manchester City nam de middenvelder in de zomer van 2025 voor bijna 55 miljoen euro over van de Italiaanse grootmacht.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Troy Parrott

Troy Parrott
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 24 jaar (4 feb. 2002)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
22
14
2024/2025
AZ
30
14
2023/2024
Excelsior
25
10
2023/2024
Tottenham
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44
6
AZ
27
5
42
7
Heerenveen
27
3
40
8
Utrecht
27
9
38

