Poku leidt Almere City naar zege op De Graafschap

Almere City heeft in eigen huis een uitstekende uitgangspositie afgedwongen in de halve finale van de play-offs om promotie. In het Yanmar Stadion werd De Graafschap met 3-1 verslagen, in een wedstrijd die lange tijd alle kanten op leek te kunnen vallen.

De ploeg uit Flevoland begon sterk en was al vroeg gevaarlijk via Jacobs, die net tekortkwam om een lage voorzet binnen te glijden. Almere bleef aandringen en dacht halverwege de eerste helft op voorsprong te komen via Dors, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Niet veel later was het alsnog raak: na een vlot lopende aanval over de rechterkant was het ditmaal wél Poku die de score opende en het Yanmar Stadion liet ontploffen.

De Graafschap had het lastig in het eerste bedrijf en moest bovendien al vroeg een tegenvaller incasseren met het uitvallen van aanvoerder Niemeijer. Toch knokten de ‘Superboeren’ zich knap terug in de wedstrijd. In de blessuretijd van de eerste helft leverde dat resultaat op: uit een verre ingooi kopte Fedde de Jong de 1-1 tegen de touwen, waardoor alles weer open lag bij rust.

Na de pauze kwam De Graafschap scherp uit de kleedkamer en kreeg het ook de eerste mogelijkheid, maar El Allachi mikte naast. Langzaam maar zeker nam Almere het initiatief echter weer over, en dat werd beloond. Opnieuw was het Dors die zich liet gelden: met een acrobatische kopbal bracht hij zijn ploeg weer op voorsprong.

Vanaf dat moment kreeg Almere steeds meer grip op de wedstrijd. De Graafschap oogde zoekende en wist niet goed of het risico moest nemen met het oog op de return. Ondertussen bleven de Flevolanders gevaarlijk in de omschakeling met hun snelle voorhoede. Die dreiging werd in de slotfase definitief omgezet in een comfortabele marge. Wederom was het Poku die toesloeg: hij draaide naar binnen en schoot van dichtbij hard raak voor de 3-1.

In de laatste minuten probeerde De Graafschap nog iets terug te doen, maar verder dan een poging van El Kadiri, die net over ging, kwam het niet meer. Daarmee reist Almere City met een stevige voorsprong af naar Doetinchem, waar zaterdag de return wordt gespeeld. De ploeg van Jeroen Rijsdijk heeft daarmee een uitstekende uitgangspositie om de finale van de play-offs te bereiken, terwijl De Graafschap voor een flinke opgave staat.