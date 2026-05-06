Davy Klaassen terug op training Ajax na knieblessure

heeft woensdag een belangrijke stap gezet in zijn herstel door weer aan te sluiten bij de groepstraining van Ajax. De aanvoerder stond ruim een maand aan de kant met een knieblessure, maar lijkt op tijd fit voor de naderende ontmoeting met FC Utrecht. Dat blijkt uit beelden die de Amsterdamse club via de officiële kanalen heeft gedeeld.

De routinier speelde zijn laatste wedstrijd voor Ajax ruim een maand geleden in De Kuip tegen Feyenoord. Tijdens de daaropvolgende interlandperiode liep de middenvelder de blessure op. In zijn afwezigheid koos trainer Óscar García op het middenveld veelal voor Oscar Gloukh, terwijl tegen PSV werd gestart met Ko Itakura, Jorthy Mokio en Youri Regeer.

Op de beelden die Ajax verspreidt, is te zien hoe Klaassen met de selectie deelneemt aan een sprintvorm. Hoewel de medische staf de situatie van dag tot dag bekijkt en de speler momenteel ook nog individueel traint, is de verwachting dat hij komend weekend zijn rentree in de wedstrijdselectie kan maken.

De terugkeer van Klaassen komt voor Ajax op een cruciaal moment in de strijd om de Europese tickets. De ploeg van García bezet momenteel de vierde plaats in de Eredivisie één punt achter nummer drie NEC. Komende zondag wacht in de eigen Johan Cruijff ArenA het duel met FC Utrecht. Klaassen was dit seizoen tot dusver een belangrijke schakel voor de Amsterdammers: in 27 competitiewedstrijden was hij goed voor zes doelpunten en twee assists.