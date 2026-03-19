Teruglezen | Zo vernederde AZ het Sparta Praag van Brian Priske

19 maart 2026, 22:31   Bijgewerkt: 22:56
Sparta Praag - AZ
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

AZ gaat donderdagavond op bezoek bij het Sparta Praag van Brian Priske in de return van de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders waren in het heenduel veruit de betere partij, maar misten de nodige kansen. Daardoor reist AZ slechts met een 2-1 voorsprong af naar Praag. Het duel in de epet ARENA gaat om 21.00 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

Fraaie treffers helpen AZ in Praag op overtuigende wijze naar kwartfinale

AZ heeft donderdagavond de kwartfinale van de Conference League bereikt ten koste van Sparta Praag. De Alkmaarders wonnen door een aantal zeer fraaie treffers met ruime cijfers in Tsjechië: 0-4. Over twee duels eindigde het tweeluik daardoor in 1-6.

90+1' Einde wedstrijd! (0-4)

De arbitrage telt geen blessuretijd bij, dus de wedstrijd zit erop. Een prachtige avond voor AZ, dat in de kwartfinale zal uitkomen tegen Shakhtar Donetsk of Lech Poznan. De wedstrijd tussen die ploegen is nog bezig. Na de eerdere 1-3 zege van Shakhtar staat Lech nu met 1-2 voor, en er zijn nog vijf minuten te spelen.

87' Meerdink met een poeier (0-4)

De AZ-invaller knalt naast van buiten de zestien. 

85' AZ blijft in de aanval (0-4)

De 0-5 hangt eerder in de lucht dan de 1-4. AZ is gevaarlijk en ziet enkele schoten geblokt worden. 

🔁 81' Wissels bij beide teams (0-4)

Sadiq en Patati komen erin bij AZ. Zij vervangen Daal en Jensen. Ook zijn er twee wissels bij Sparta: Kuol en Eneme komen voor Kairinen en Kuchta.

🟨 80' Gele kaart voor Kuchta (0-4)

Kuchta vloert Dijkstra en krijgt daar geel voor.

77' Mijnans op de lat (0-4)

Meerdink verlengt de bal met het hoofd richting Mijnans, die het subtiel probeert. Zijn lobje eindigt echter op de bovenkant van de lat.

🔄 75' Dubbele wissel bij AZ (0-4)

Sin en Meerdink komen voor Smit en Parrott.

⚽ 73' AZ met een vlijmscherpe counter (0-4)

Terwijl de regie een overtreding van Goes herhaalt, wordt de vrije trap snel genomen en verspeelt Sparta de bal. Parrott wordt direct diep gestuurd. De spits is niet zelfzuchtig en legt breed op Daal, die de vierde van de avond maakt: 1-6 over twee duels. 

❌ 67' De VAR zet een streep door de goal (0-3)

De VAR constateert dat Vojta buitenspel stond, dus de goal gaat niet door.

⚽ 67' Sparta Praag doet wat terug (1-3)

AZ krijgt de bal niet weg. Een verlengde voorzet komt bij Vojta terecht, die van dichtbij kan binnentikken. Dat is 2-5 in het tweeluik.

🔄 66' Wissel bij AZ (0-3)

Kasius verlaat het veld en wordt vervangen door Dijkstra.

⚽ 62' Mijnans met de derde van AZ (0-3)

Daar is AZ alweer. Jensen troeft zijn tegenstander af en legt terug op Parrott, die de bal vergeet. Hij krijgt de bal echter wel bij Smit, die breedlegt op Mijnans. De aanvoerder schiet de bal met links van afstand in de verre hoek. 1-5 over twee duels.

🟨 60' Ook Kasius krijgt geel (0-2)

Kasius is te laat en krijgt daar geel voor. 

⚽ 58' Parrott verdubbelt de voorsprong (0-2)

Daar is AZ weer! De Alkmaarders versnellen het spel ineens en Kasius wordt aan de zijkant van het veld diepgestuurd. Hij legt de bal perfect breed op Parrott, die van dichtbij de bovenhoek vindt. 1-4 over twee duels.

Meest relevant
Sparta - AZ

Sparta Praag
0 - 4
AZ
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2025/2026

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

