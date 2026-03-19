Fraaie treffers helpen AZ in Praag overtuigend naar kwartfinale, Shakhtar volgende tegenstander

AZ heeft donderdagavond de kwartfinale van de Conference League bereikt ten koste van Sparta Praag. De Alkmaarders wonnen door een aantal zeer fraaie treffers met ruime cijfers in Tsjechië: 0-4. Over twee duels eindigde het tweeluik daardoor in 1-6. In de volgende ronde neemt AZ het op tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk.

Met dezelfde veldspelers als een week eerder in de basis was de missie voor AZ in Praag duidelijk: de voorsprong over de streep trekken om de kwartfinales te bereiken. Voorafgaand aan de wedstrijd stelde Lee-Roy Echteld dat de verwachting was dat Sparta Praag zou gaan stormen aan het begin van de wedstrijd. Die verwachting kwam uit: de thuisploeg zocht in de eerste minuten direct de aanval, met enkele kleine kansjes tot gevolg.

Er kwam echter al snel een einde aan de Tsjechische storm. Na vijf minuten en 32 seconden bracht Jeroen Zoet de bal in het spel en werd een aanval over 39 schijven opgezet. De laatste pass was van Kees Smit op Isak Jensen, die de bal twee minuten en zes seconden na de bal van Zoet precies buiten het bereik van doelman Jakub Surovcík in de verre hoek plaatste. Gedurende de aanval van AZ heeft iedere speler de bal aangeraakt.

39 - There were 39 passes in the build up to @AZAlkmaar's goal, with all 11 players having touched the ball; only PSV had more passes before a goal in a major European competition this season (46 v Napoli). Sexy. pic.twitter.com/VHWqh9bWI0 — OptaJohan (@OptaJohan) March 19, 2026

Sparta was duidelijk aangeslagen door de goal en was het juist AZ dat op zoek leek te gaan naar een tweede treffer. Halverwege de eerste helft nam de thuisploeg het initiatief weer wat in handen. Daarbij kreeg het een grote kans via Emmanuel Uchenna, die na een scrimmage vrij kon uithalen. De Nigeriaanse verdediger schoot de bal echter van dichtbij tegen de kaak van ploeggenoot Kaan Kairinen, waardoor zijn poging niet in het net verdween. Naarmate de rust dichterbij kwam golfde het spel heen en weer, maar leverde dit geen treffers in het eerste bedrijf meer op.

De openingsfase van de tweede helft was vrij tam, maar zorgde na bijna tien minuten voor een opmerkelijk moment. Na een dribbel van Jensen kwam de bal door een ingreep van een Sparta-verdediger bij Ro-Zangelo Daal terecht, die teruglegde op Sven Mijnans. Op dat moment stak de assistent zijn vlag omhoog voor buitenspel van Daal en stopte een deel van de verdediging met spelen. De scheidsrechter floot echter pas toen Mijnans de bal al in het net had geschoten. Hoewel de VAR er wel naar ging kijken, besloot hij uiteindelijk de beslissing van buitenspel te laten staan.

Na bijna een uur spelen was het wél raak voor AZ. Aan de rechterkant van het veld werd Denso Kasius diep gestuurd. Hij controleerde de bal goed en legde perfect breed op Troy Parrott, die in een keer in de bovenhoek raak schoot. Daarmee was de honger van de bezoekers echter nog niet gestild. Jensen bleek namelijk een stuk gretiger dan zijn tegenstander. Hij legde de veroverde bal terug op Parrott, die hem vergat mee te nemen. De Ier kon de bal echter nog wel bij Smit krijgen, die op zijn beurt doortikte naar Mijnans. De aanvoerder besloot van afstand uit te halen met links en zag zijn inzet in de verre hoek verdwijnen: 0-3.

Enkele minuten later was het aan de andere kant raak. Een voorzet van de thuisploeg werd verlengd en kon van dichtbij worden binnengewerkt door Matyás Vojta, waarna hij direct werd gewisseld. Terwijl de spits op de bank plaatsnam, zette de VAR een streep door zijn treffer. Hij stond namelijk buitenspel bij het doorkoppen.

Ruim een kwartier voor tijd werd het nog mooier voor AZ. Sparta Praag kreeg een vrije trap, maar leverde de bal direct in, waarna Parrott de diepte in werd gestuurd. Oog in oog met de doelman was hij niet zelfzuchtig en legde hij breed op Daal, die de 0-4 in open doel schoot.

Enkele minuten daarna dacht Mijnans zijn tweede van de avond te maken. Invaller Mexx Meerdink kopte de bal namelijk goed door richting zijn aanvoerder, die het in een keer probeerde met een subtiel lobje. Zijn inzet eindigde echter op de bovenkant van de lat, waardoor de vijfde Alkmaarse treffer van de avond er niet meer kwam.

Met de ruime zege wist AZ het tweeluik in Tsjechië definitief naar zich toe te trekken. Daardoor plaatst de ploeg van Echteld zich voor de kwartfinales van de Conference League. Daarin nemen de Alkmaarders het op tegen Shakhtar Donetsk, dat over twee duels won van Lech Poznan.