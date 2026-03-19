Echteld pakt spelers van AZ aan: 'Toon respect voor je tegenstander'

De overtuigende 0-4 zege van AZ op Sparta Praag leidt tot tevredenheid bij trainer Lee-Roy Echteld. Toch is er naast bewondering ook ruimte voor kritische noten. Echteld vindt dat zijn ploeg te frivool werd gedurende de wedstrijd.

“Als je langs de lijn staat en je ziet je ploeg zo met elkaar spelen, en die goal illustreert dat natuurlijk, omdat iedereen de bal heeft geraakt en je uiteindelijk zo’n doelpunt maakt, dan is dat natuurlijk fantastisch als trainer. Dit was een goede goal”, zegt de oefenmeester op de persconferentie.

De vroege voorsprong in Praag gaf AZ direct controle over het tweeluik. Graag had hij nog meer doelpunten gezien in de eerste helft. “Je wil natuurlijk als trainer dat het snel beslist is. Daarvoor kom je hier; je wilt graag door. Dus op het moment dat je snel kan beslissen, is dat alleen maar meegenomen.”

AZ bleef vervolgens doordrukken, met meerdere fraaie aanvallen en doelpunten als resultaat. Toch ging het volgens de trainer niet alleen om het spektakel, maar vooral om de manier waarop het team functioneerde.

“Vooral van hoe ze op het veld staan, hoe ze met elkaar willen verdedigen en hoe ze met elkaar willen aanvallen. Ik heb nog een paar jongens wel even aangepakt, want op een gegeven moment werd het iets te frivool. Dat moet je niet doen. Je moet het gewoon goed uitspelen, gedisciplineerd blijven, vind ik. Ook naar de tegenstander toe moet je niet ineens gallery play gaan spelen, dat vind ik niet goed. Maar over het algemeen hebben ze het natuurlijk prima gedaan."

“Als ik ernaar kijk, vind ik het gewoon niet fijn als je op een gegeven moment gallery play gaat spelen. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon respect hebben voor je tegenstander en het goed uit blijven spelen. Dan kom je ook niet in gekkigheid terecht", concludeert Echteld.