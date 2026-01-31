Siem de Jong wordt steeds meer betrokken bij het sportieve beleid van Ajax, zo meldt Voetbal International. De 37-jarige oud-speler van de Amsterdammers loopt al langere tijd mee achter de schermen, als onderdeel van een talentenprogramma met een aantal andere bekende namen.

De Jong speelde als middenvelder, verdeeld over twee periodes, 276 officiële wedstrijden voor Ajax. Bij de fans zal hij vooral herinnerd worden als de man die in 2010 twee cruciale goals maakte tegen FC Twente, waarmee de dertigste landstitel in de clubgeschiedenis een feit werd. Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan keerde De Jong in 2023 als trainee terug bij Ajax, tegelijk met onder meer Ricardo van Rhijn en Daniël de Ridder ging hij kijken in welke rol hij verder zou kunnen in de voetbalwereld.

Bij Ajax is het momenteel achter de schermen een komen en gaan van medewerkers. Zo is Jordi Cruijff vanaf vandaag (zaterdag 1 februari) officieel begonnen als opvolger van Alex Kroes, in de functie van technisch directeur. Verder vertrokken de afgelopen maanden meerdere commissarissen én hoofdscout Kelvin de Lang, die formeel per 1 januari niet meer werkzaam is voor de Amsterdammers.

Cruijff wil vertrouweling Joel Lara aanstellen

Door het vertrek van laatstgenoemde ontstond 'een gat in het scoutingsteam', schrijft VI. Cruijff wil dat ondervangen door zijn vertrouweling Joel Lara binnen te halen. De twee werkten onder meer al samen bij Maccabi Tel Aviv, de nationale ploeg van Ecuador én bij FC Barcelona. Het is de bedoeling dat Lara, die al werkzaamheden voor Ajax zou verrichten, een nader te bepalen rol binnen de scouting gaat krijgen. Momenteel heeft Jari de Kort, sinds 2023 als recruitment coördinator verbonden aan de club, de taken van De Lang tijdelijk op zich genomen. "Ook oud-Ajacied Siem de Jong (37) wordt steeds meer betrokken bij het sportieve beleid, als onderdeel van zijn opleidingstraject in Amsterdam", schrijft VI.