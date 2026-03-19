Een bijzondere klus voor Hélène Hendriks: zaterdag presenteert ze het evenement rondom de première van de documentaireserie over Johan Cruijff. Vanuit de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam mag ze de avond ‘een beetje aan elkaar praten’. Hendriks spreekt van een grote eer.

De vierdelige documentaireserie CRUIJFF beleeft zaterdag een grootschalige wereldpremière in de Johan Cruijff ArenA, als eerbetoon tien jaar na het overlijden van de legendarische nummer 14. De eerste twee afleveringen – elk zo’n 45 minuten – worden getoond op grote schermen in het stadion, omlijst met een openingsshow en een Q&A met onder anderen Jordi Cruijff. Vanaf 22 maart is de documentaire wekelijks te zien op NPO 1.

Hendriks heeft de vraag gekregen of zij het evenement wilde presenteren. “Ik vind het echt een eer. Ik mag de boel een beetje aan elkaar praten en ik ga uiteindelijk een interview doen met Jordi, zijn zoon, en met Ronald Koeman, die kende Cruijff natuurlijk ook ontzettend goed. We gaan het hebben over het leven van Johan en natuurlijk over zijn legacy”, vertelt de presentatrice alvast in een interview met Radio 538.

“Hij is er fysiek niet meer, het is inmiddels tien jaar geleden dat hij overleed, maar wel met zijn hele gedachtegoed. Dat zit in het DNA van heel veel mensen. Je ziet het elke dag terug, niet alleen bij Ajax of Barcelona, maar eigenlijk door het hele land”, merkt Hendriks op.

Ze krijgt daarna de vraag wat zij zelf heeft met Cruijff. “Ik ben natuurlijk helemaal gek van voetbal en sport, en hij is de grootste voetballer aller tijden voor ons. Dus in die zin heb je automatisch veel met hem. Je komt hem altijd weer tegen, in programma’s, met oude beelden, met quotes. Ik ben eigenlijk dagelijks met hem bezig, er komt elke dag wel iets langs.”

Zelf heeft Hendriks de documentaire nog niet gezien, vertelt ze. “Nee, ik heb nog niets mogen zien, behalve een trailer. Daarin zie je al beelden die je nog nooit eerder hebt gezien. Dat maakt het zo bijzonder.”

