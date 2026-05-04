Georgios Donis krijgt 48 dagen om Saudi-Arabië klaar te stomen voor het WK

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Saudi-Arabië, dat 48 dagen voor het WK Georgios Donis aanstelde als nieuwe bondscoach.

De kwalificatiecyclus van Saudi-Arabië was er eentje van de lange adem. Het land uit het Midden-Oosten mocht instromen in de tweede ronde, waar het tweede eindigde in een poule met Jordanië, Tadzjikistan en Pakistan, wat plaatsing voor de derde ronde betekende. Daarin verzekerden Japan en Australië zich van directe plaatsing voor het WK, terwijl Saudi-Arabië derde werd in de poule en samen met Indonesië doorstroomde naar de vierde ronde. In die ronde wist het land zich op basis van gescoorde doelpunten te plaatsen voor het toernooi ten koste van Irak en Indonesië.

Renard twee maanden voor WK ontslagen

Saudi-Arabië stond tot twee maanden voor het WK onder leiding van de ervaren Hervé Renard. De Fransman was in 2022 ook de bondscoach van het land uit het Midden-Oosten op het WK in Qatar. Na oefennederlagen tegen Egypte (0-4) en Servië (2-1) eind maart besloot de bond om afscheid te nemen van Renard.

Eind april, 48 dagen voor de start van het toernooi, kondigde de bond van Saudi-Arabië dat Donis het land zou gaan leiden op het WK in Canada, Mexico en de VS. Voor de in Duitsland geboren Griek is het zijn eerste klus als bondscoach. Gedurende zijn spelersloopbaan kwam Donis vooral uit voor Panathinaikos, maar hij kende ook avonturen in Engeland bij Blackburn Rovers, Huddersfield Town en Sheffield United.

Na zijn actieve loopbaan werkte Donis als trainer vooral in Griekenland, terwijl hij ook bij clubs uit Cyprus, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië werkte. Na een kort avontuur van enkele maanden bij Maccabi Tel Aviv in 2020 keerde hij terug naar Saudi-Arabië, waar hij achtereenvolgens voor Al-Wehda, Al-Fateh, opnieuw Al-Wehda en Al-Khaleej werkte. Bij die laatste club was hij werkzaam toen de Saudische bond hem in april aanstelde als nieuwe bondscoach.

Programma WK 2026

Saudi-Arabië zit tijdens het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten in Groep H. Met Spanje, Uruguay en Kaapverdië als tegenstanders is de ploeg van Donis op papier niet het zwakst, maar zal het niet eenvoudig worden om de volgende ronde te bereiken. Saudi-Arabië staat momenteel op plek 61 op de FIFA-wereldranglijst, een aantal plekken boven Kaapverdië (plek 69). Spanje (plek 2) en Uruguay (plek 17) zijn normaal gesproken te sterk.

Speelschema Saudi-Arabië (Groep H):

16 juni - 00.00 uur: Saudi-Arabië - Uruguay in Miami

21 juni - 18.00 uur: Spanje - Saudi-Arabië in Atlanta

27 juni - 02.00 uur: Kaapverdië - Saudi-Arabië in Houston

WK-historie: WK-debuut in VS meest succesvolle tot dusver

Saudi-Arabië maakt zich op voor zijn zevende deelname aan het WK. Het Aziatische land was er in 1994 voor het eerst bij, toen het toernooi ook in de VS werd georganiseerd. Dat was ook meteen het meest succesvolle WK tot dusver voor Saudi-Arabië. In een groep met Nederland, België en Marokko eindigde het land met zes punten op de tweede plaats, evenveel punten als nummer één Nederland en nummer drie België. De drie landen mochten zich allemaal opmaken voor een plek in de knock-outfase, waarin Zweden te sterk bleek voor Saudi-Arabië.

Na de mondiale eindronde van 1994 ging het alleen maar achteruit bij het land uit het Midden-Oosten, dat zich in 1998, 2002 en 2006 nog wel plaatste voor het WK. Drie keer achter elkaar eindigde Saudi-Arabië op de laatste plaats in de poule: met een punt in 1998 en 2006, terwijl het in 2002 puntloos bleef. Daar hield het verval echter niet op voor de Aziaten.

In 2010 en 2014 slaagde Saudi-Arabië er helemaal niet in om zich voor het WK te plaatsen, maar in 2018 keerde het land weer terug op het hoogste podium en lijkt de weg naar boven ingezet. Op het toernooi in Rusland eindigden de Aziaten derde in een groep met Uruguay, Rusland en Egypte, waarbij het laatste land werd verslagen. In 2022 eindigde Saudi-Arabië andermaal onderaan in de groep, maar werd er wel een knappe 1-2 zege geboekt op de uiteindelijke wereldkampioen Argentinië in de openingswedstrijd. Bij de terugkeer in de VS komende zomer hoopt Saudi-Arabië het kunstje van 32 jaar geleden te kunnen herhalen en de groepsfase te overleven.

Bekende namen bij Saudi-Arabië

Als je naar de individuele spelers kijkt in de nationale ploeg van Saudi-Arabië, staan daar weinig namen in die in Europa bekend zijn. De meeste internationals spelen namelijk in de eigen Saudi Pro League, waar ze voornamelijk voor de topclubs uitkomen. Daardoor kennen de spelers elkaar door en door en zijn velen al goed op elkaar ingespeeld, wat een voordeel is ten opzichte van teams waarvan de spelers verspreid over verschillende teams en competities spelen.

Toch zijn er twee vaste namen in de nationale ploeg van Saudi-Arabië die in Europa hun brood verdienen. De eerste daarvan is vijftigvoudig international Saud Abdulhamid. De rechtsback werd in 2024 door AS Roma opgepikt bij Al-Hilal en dit seizoen wordt hij door de Italianen verhuurd aan RC Lens. De andere Saudische speler op de Europese velden is Marwan Al-Sahafi, zestienvoudig international. De vleugelspeler staat onder contract bij Al-Ittihad in eigen land, maar speelt dit seizoen op huurbasis in België bij Royal Antwerp.