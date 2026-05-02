Supporters NAC Breda richten zich tot NOS na nieuws over Van Hooijdonk

2 mei 2026, 17:21
NAC-fans tonen een spandoek over Pierre van Hooijdonk
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Supporters van NAC Breda toonden zaterdagmiddag een spandoek over Pierre van Hooijdonk. Ze roepen de NOS op om 'wakker' te worden. Van Hooijdonk is vaste analist bij Studio Voetbal en wedstrijden van het Nederlands elftal op de publieke omroep.

"NOS, wanneer worden jullie wakker? Hij is een toezichthoudende stakker", staat op een spandoek dat uitsupporters toonden in de wedstrijd tussen FC Utrecht en NAC.

Vrijdag doken er al spandoeken op over Van Hooijdonk bij het Rat Verlegh Stadion. Supportersgroepen zoals Breda Loco’s, Fr0nt76 en Vak-G hingen doeken op met teksten als ‘Nog Altijd Chaos’ (een verwijzing naar de clubnaam NAC) en ‘Pierre rot op’. Daarmee riepen zij op tot het vertrek van Van Hooijdonk, die actief is als adviseur technische zaken.

Wat is er aan de hand rond Pierre van Hooijdonk?

Voetbal International claimde dat er bij NAC Breda een intern onderzoek is gestart naar de transfer van Sydney van Hooijdonk en de rol van zijn vader Pierre van Hooijdonk, die als commissaris mogelijk zijn boekje te buiten ging. Er wordt beweerd dat Van Hooijdonk senior zich actief met de transfer bemoeide, de technisch directeur passeerde en zo belangenverstrengeling veroorzaakte, waardoor NAC uiteindelijk geen transfersom ontving voor de spits.

Utrecht - NAC

FC Utrecht
2 - 0
NAC Breda
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

