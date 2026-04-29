Pierre van Hooijdonk en Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof hebben het flink met elkaar aan de stok. Volgens Blaauwhof was Van Hooijdonk op een illegitieme manier betrokken bij de transfer van zijn zoon Sydney naar CF Estrela de Amadora, waarna de Studio Voetbal-analist terugsloeg door appverkeer tussen beide heren online te gooien.

Samenvattend stelt Blaauwhof in zijn VI-artikel dat de Van Hooijdonk op een verkeerde manier macht uitoefent bij NAC en de transfer van zoon Sydney met veel rumoer veroorzaakt heeft. Van Hooijdonk en Blaauwhof doen vervolgens deze week hun verhaal in twee verschillende podcasts: de oud-voetballer is onderdeel van Een Tikkie naar het Zuiden van supportersplatform B-Side Rats, terwijl Blaauwhof meer uitleg geeft in zijn eigen D'n Hoefcast. Pi-Air begint door te vertellen dat hij wil verklaren hoe de vork echt in de steel zit. "Er wordt de laatste dagen wel erg veel rommel geschreven. De gossip die daaruit voortkomt wil ik wegnemen."

Reactie op aantijgingen

Zo zou Van Hooijdonk door de weinige speeltijd van Sydney op 20 december boos in de catacomben hebben geroepen: "Wij zijn weg hier, wij zijn weg hier", maar dat doet de technisch adviseur af als 'totale onzin'. "Ik heb als vader wel binnenskamers mijn onvrede uitgesproken, maar dat ging dus heel anders." In samenspraak met Oversier wordt overigens ook uitgelegd dat Sydney afgelopen winter transfervrij kon vertrekken bij NAC omdat er afspraken waren gemaakt, niet omdat er een onmogelijke situatie in combinatie met een boze vader Pierre ontstaan was. Daarbij speelde ook het vrijspelen van Sydney's salaris tot een belangrijke factor.

Van Hooijdonk baalt bovendien dat hij niet meegenomen is bij de redactie van dit artikel. Volgens Blaauwhof heeft de journalist algemeen directeur Remco Oversier, technisch directeur Peter Maas en technisch adviseur Van Hooijdonk de kans geboden om te reageren om zijn artikel en aantijgingen, maar dat is volgens de oud-voetballer niet de waarheid.."Er staan leugens in (het artikel, red.), ik ben wel een beetje het lijdend voorwerp hierin. Dan is het toch niet zo heel raar dat je mij zelf benadert? Dat is in vier maanden tijd niet één keer gebeurd."

Een tijdje terug kwamen de beide heren elkaar tegen en dat leverde een confrontatie op. "Op de forumavond heb ik Joost erop aangesproken en gevraagd: 'Joost, waarom check jij helemaal niets?' Als ik hoor dat hij tijdens podcasten zegt dat ik bij rvc-vergaderingen nooit aanwezig ben... Het is dan toch een kleine moeite om dat even te factchecken en te sturen: klopt dat?" Volgens de oud-voetballer is dat nooit gebeurd. "Dan mag hij nog steeds schrijven wat hij wil, maar dan heb je het wel gecheckt. Alleen doet hij dat niet. Dan dien je een ander belang en ben je geen echte journalist die hoor en wederhoor probeert toe te passen. Daar is hij dan blijkbaar niet bij gebaat." Blaauwhof zegt in D'n Hoefcast dat Van Hooijdonk met stemverheffing naar hem toe kwam op de forumavond. "We hebben een paar dingen naar elkaar geroepen, maar vervolgens heb ik hem 45 minuten geven om zijn verhaal te doen. Daar kwamen we niet helemaal uit. Het verhaal dat hij deed, vond ik warrig."

Enkele dagen voor de publicatie van het artikel vond er een gesprek plaats tussen de VI-journalist en Oversier. Blaauwhof vertelt dat dat gesprek goed verliep, maar wel vergezeld werd door een soort dreigement. "Tijdens het gesprek werd mij door Remco dwingend gezegd: 'Als ik jou was, zou ik het niet publiceren'. Dat vond ik al apart." De journalist wordt na publicatie veelal verweten dat hij geen kans op wederhoor heeft geboden en daar wil hij dus graag op reageren. "We hebben NAC gewoon volledig meegenomen. Zondag (de publicatiedag, red.) heb ik rond lunchtijd de persmanager van NAC uitvoerig aan de lijn gehad, in de speeltuin met mijn kinderen. De hoofdredactie van VI heeft meermaals met Pierre gesproken. Ik heb alles via de formele weg gedaan, omdat ik met de club heb afgesproken dat we alles transparant zouden delen en verhalen in zouden laten lezen. Dat hebben we te allen tijde gedaan. De hele zondag heeft NAC in communicatie met mij gestaan."

Moddergooien op social media

Vlak voor de publicatie van het verrassende artikel, stuurde Blaauwhof een bericht naar Van Hooijdonk voor een reactie op het stuk. De voormalige speler van NAC was daar niet van gediend en gooide deze berichten op X. In de podcast Een Tikkie naar het Zuiden legt Van Hooijdonk uit waarom hij dat gedaan heeft. "Omdat ik dit een hele smerige aanval vind. Je raakt ook de persoon Pierre van Hooijdonk." Volgens Blaauwhof heeft Van Hooijdonk eens tegen hem gezegd: 'Je hoeft me niet meer te bellen'. Om vervolgens geen contact op te nemen voor een cruciaal artikel als deze, vindt de technisch adviseur van de Brabanders een drogreden. "Dan kan hij alsnog dit stuk, waarin hij hele lelijke insinuaties doet, naar mij toesturen. Of ik er dan wat mee doe, ligt dan bij mij."

Blaauwhof voelt ook nog de behoefte om te reageren op de onthulling van het appverkeer. "Dit is een keuze van hem. Zo deed hij het in het verleden ook regelmatig: als hij voor zichzelf opkwam in een oorlog, ging het via de media, met appjes en mensen optrommelen. Ik doe daar even niet aan mee. Ik vind het alleen een beetje vervelend: de moeder van mijn kinderen is niet gecharmeerd dat er nu een foto van mijn kinderen online staat, gepubliceerd door een publiek figuur", aldus de journalist.