Bas Nijhuis hekelt besluit UEFA: 'Belachelijk, dit is een van de allergrootste wedstrijden!'

Bas Nijhuis heeft stevige kritiek geuit op de UEFA vanwege de aanstelling van Somalische scheidsrechter Omar Artan voor de strijd om de Europese Supercup. Nijhuis vindt het onbegrijpelijk dat de Europese voetbalbond de door FIFA aan de kant geschoven scheidsrechter verkiest boven iemand uit hun eigen regio.

Op 12 augustus staan Paris Saint-Germain en Aston Villa tegenover elkaar in de UEFA Super Cup wint. Voor dit prestigieuze duel heeft de Europese bond dus gekozen voor de veelbesproken Somalische leidsman. In het televisieprogramma Vandaag Inside Oranje liet Nijhuis zijn onvrede blijken over de gang van zaken. Volgens hem wringt de keuze vooral ten opzichte van de Europese scheidsrechters die afgelopen seizoen uitstekend hebben gepresteerd in de topcompetities.

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De vaste gast van het praatprogramma vermoedt dat politieke motieven een rol spelen bij de opvallende aanstelling. "Ja, dat is ook wel een dingetje. Je hebt de UEFA en de FIFA en daar is altijd onderlinge strijd gaande", begint de momenteel van een zware achillespeesblessure revaliderende fluitist zijn uitleg. Hij wijst erop dat de twee bonden elkaar vaker dwarszitten. "Nu stuurt de FIFA hem weg en komt de UEFA en die zegt: kom maar bij ons de Supercup fluiten."

Hoewel de beslissing voor de betrokken arbiter zelf een prachtige kans is, plaatst Nijhuis er duidelijke kanttekeningen bij. "Dat is natuurlijk heel mooi voor die man, maar naar je eigen scheidsrechters toe is het echt belachelijk", oordeelt hij hard. Hij benadrukt overigens wel dat de gekozen arbiter over veel kwaliteiten beschikt en in het verleden al grote, lastige affiches in goede banen heeft geleid. Toch had de Europese voetbalbond volgens hem een ander signaal moeten afgeven aan het eigen korps. "Dit is een van je grootste wedstrijden. Dan kan je je eigen Europese scheidsrechters die goede wedstrijden hebben gefloten afgelopen seizoen daarmee belonen, en dan doe je dit."