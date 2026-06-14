De FIFA heeft besloten om de Somalische scheidsrechter Omar Artan zijn volledige salaris voor het WK uit te keren, zo weet de BBC. De arbiter werd voorafgaand aan het toernooi geweigerd bij de grens van de VS en kan zodoende niet fluiten op de eindronde.
Artan werd als eerste Somalische scheidsrechter ooit geselecteerd voor het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Zijn droom om op de eindronde te fluiten, viel vlak voor de start van het toernooi echter in het water. De arbiter werd namelijk bij de Amerikaanse grens geweigerd na een ondervraging van elf uur, waarna hij weer terug naar huis moest keren. In Somalië werd Artan vervolgens ontvangen als een held.
Niet lang nadat Artan de toegang tot de VS werd ontzegd, besloot de FIFA hem van de lijst met scheidsrechters te schrappen. Een functionaris uit de Amerikaanse regering liet weten dat er is gekozen om de Somaliër niet toe te laten omdat hij banden zou hebben met vermeende leden van terroristische organisaties.
Toch is er niet alleen maar slecht nieuws voor Artan, aangezien de UEFA hem besloot aan te stellen voor de UEFA Super Cup tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa in augustus. Ook van de FIFA krijgt de arbiter nu positief nieuws, weet de BBC. “Hoewel Artan niet deelneemt aan het WK, heeft de FIFA besloten zijn volledige salaris uit te betalen”, aldus de Britse omroep. Welk bedrag Artan precies zal ontvangen van de bond is nog niet duidelijk.
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Dat noemen ze dus een doekje voor het bloeden. Het geld wat hij nu krijgt weegt niet op tegen de persoonlijke schade die deze arbiter geleden heeft omdat zijn droom in duigen is gevallen. De regering van Trump net zoals Trump zelf blinken uit in vaagheid wat betreft weigeren van personen en supporters van bepaalde landen. Het lijkt wel of de Amerikaanse regering alle besluiten bij dit WK neemt en de FIFA niets te zeggen heeft, walgelijk. Met een krachtig en eerlijk persoon bij de FIFA was dit waarschijnlijk niet gebeurd maar die zijn bij deze organisatie ver te zoeken.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dat noemen ze dus een doekje voor het bloeden. Het geld wat hij nu krijgt weegt niet op tegen de persoonlijke schade die deze arbiter geleden heeft omdat zijn droom in duigen is gevallen. De regering van Trump net zoals Trump zelf blinken uit in vaagheid wat betreft weigeren van personen en supporters van bepaalde landen. Het lijkt wel of de Amerikaanse regering alle besluiten bij dit WK neemt en de FIFA niets te zeggen heeft, walgelijk. Met een krachtig en eerlijk persoon bij de FIFA was dit waarschijnlijk niet gebeurd maar die zijn bij deze organisatie ver te zoeken.