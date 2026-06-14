De FIFA heeft besloten om de Somalische scheidsrechter Omar Artan zijn volledige salaris voor het WK uit te keren, zo weet de BBC. De arbiter werd voorafgaand aan het toernooi geweigerd bij de grens van de VS en kan zodoende niet fluiten op de eindronde.

Artan werd als eerste Somalische scheidsrechter ooit geselecteerd voor het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Zijn droom om op de eindronde te fluiten, viel vlak voor de start van het toernooi echter in het water. De arbiter werd namelijk bij de Amerikaanse grens geweigerd na een ondervraging van elf uur, waarna hij weer terug naar huis moest keren. In Somalië werd Artan vervolgens ontvangen als een held.

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Niet lang nadat Artan de toegang tot de VS werd ontzegd, besloot de FIFA hem van de lijst met scheidsrechters te schrappen. Een functionaris uit de Amerikaanse regering liet weten dat er is gekozen om de Somaliër niet toe te laten omdat hij banden zou hebben met vermeende leden van terroristische organisaties.

Toch is er niet alleen maar slecht nieuws voor Artan, aangezien de UEFA hem besloot aan te stellen voor de UEFA Super Cup tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa in augustus. Ook van de FIFA krijgt de arbiter nu positief nieuws, weet de BBC. “Hoewel Artan niet deelneemt aan het WK, heeft de FIFA besloten zijn volledige salaris uit te betalen”, aldus de Britse omroep. Welk bedrag Artan precies zal ontvangen van de bond is nog niet duidelijk.