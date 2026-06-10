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Regering VS onthult reden achter weren Somalische WK-scheidsrechter

10 juni 2026, 09:54
Omar Abdulkadir Artan
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Een functionaris uit de regering van de Verenigde Staten heeft aan verschillende Amerikaanse media laten weten waarom scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan geen toegang krijgt tot het land. De arbiter uit Somalië zou namelijk banden hebben met vermeende leden van terroristische organisaties.

Artan werd in april geselecteerd voor het WK, maar werd na een urenlange ondervraging door de Customs and Border Protection (CBP) op het vliegveld in Miami teruggestuurd naar Istanbul. Inmiddels heeft de FIFA de Somalische scheidsrechter officieel geschrapt van de lijst met arbiters. Waarom de VS ervoor heeft gekozen Artan geen toegang te verlenen tot het land, was onduidelijk. Inmiddels heeft een functionaris uit de regering van Donald Trump uitleg gegeven tegenover verschillende media.

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“Uit nader onderzoek door de CBP werd belastende informatie ontdekt, waaronder banden met vermeende leden van terroristische organisaties”, zo liet de functionaris, die anoniem wilde blijven, weten. De betreffende functionaris heeft overigens geen bewijs geleverd voor de bewering en sprak ook niet uit met welke terroristische organisaties Artan banden zou hebben.

De CBP is niet van plan om het beleid rondom het binnenlaten van bezoekers te versoepelen, zo liet commissaris Rodney Scott dinsdag weten. “Het maakt me niet uit wat je voor je beroep doet. De wet blijft de wet. Als je niet voldoet aan de kwalificaties om het land binnen te komen, laten we je niet binnen. Ook niet omdat je een voetbalwedstrijd fluit”, zo klonk het.

‘Canada biedt helpende hand’

Volgens de Afrikaanse voetbalverslaggever Micky Jnr is er een kleine kans dat Artan alsnog wedstrijden mag fluiten op het WK, zo schrijft hij op X. De journalist weet namelijk dat Canada heeft laten weten dat de Somaliër welkom is om wedstrijden te fluiten in Vancouver gedurende het toernooi. Of de FIFA akkoord gaat met deze optie, is niet duidelijk.

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