De allereerste wedstrijden in Groep L zijn meteen een finale

Een rustig begin? Daar is voor de ploegen in Groep L weinig sprake van. Voor Engeland, Kroatië, Panama en Ghana is de eerste wedstrijd in de poule – misschien wel – direct de belangrijkste van het hele WK. Onderlinge duels kunnen het beeld van de groep meteen bepalen. FCUpdate neemt alle WK-poules onder de loep en vandaag is het de beurt aan Groep L.

Op papier is Groep L een abc’tje: Engeland en Kroatië gaan moeiteloos door ten koste van underdogs Ghana en Panama. Toch is het nog niet zo makkelijk als het lijkt. De eerste groepswedstrijden, op 17 en 18 juni, gaan namelijk een belangrijke rol spelen in het verdere verloop van de poule.

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Als eerste is het de beurt aan Engeland en Kroatië. De twee topfavorieten staan direct tegenover elkaar. Dit duel zal vooral bepalen met welk gevoel beide landen aan het WK beginnen. Wie krijgt er een boost en wie deelt de eerste tik uit? Vooral de verliezer zal moeten oppassen: één onverwachte misstap – al is het maar een gelijkspel – tegen Ghana of Panama kan fataal zijn.

Een favoriet aanwijzen voor het duel tussen Engeland en Kroatië is lastig. Kijkend naar de recente toernooien heeft Kroatië – met een finaleplaats in 2018 en een derde plek in 2022 – misschien een klein voordeel. Toch wordt er ook veel verwacht van Engeland, dat een perfecte kwalificatiecyclus kende en met een selectie vol kwaliteit afreist naar het WK. Kunnen The Three Lions eindelijk weer een finaleplaats bereiken?

De stoute droom van de underdog

Dat Engeland en Kroatië elkaar direct treffen als favorieten, betekent automatisch dat Panama en Ghana voor een cruciaal onderonsje staan. Voor beide landen geldt hetzelfde: wil het kans maken op punten, dan moet het in dit duel gebeuren. Een snelle driepunter geeft niet alleen vertrouwen, maar zet de andere underdog meteen voor een schier onmogelijke opgave. Met daarna nog wedstrijden tegen Engeland en Kroatië, moet er immers minimaal één keer gestunt worden. Zowel Panama als Ghana mikt op plek drie, die mogelijk recht geeft op een ticket voor de knock-outfase.

Ook voor dit duel is een duidelijke favoriet lastig aan te wijzen. Kijkend naar de FIFA-ranking ligt dat voordeel bij Panama. Het land uit Midden-Amerika staat 33e, terwijl Ghana de 74e plek bezet. Bovendien speelt Panama voor een stukje geschiedenis: het land pakte nog nooit een punt op een WK. In 2018 debuteerde het op het wereldtoneel, maar bleef het puntloos tegen Engeland, België en Tunesië.

De winnaar van Groep L speelt in de 32ste finale tegen één van de nummers drie uit Groep E, H, I, J of K. De nummer twee treft de nummer twee van Groep K, waarin Portugal, DR Congo, Oezbekistan en Colombia zijn ingedeeld.

Speelschema Groep L:

17 juni - 22:00 uur: Engeland - Kroatië in Dallas

18 juni - 01:00 uur: Ghana - Panama in Toronto

23 juni - 22:00 uur: Engeland - Ghana in Boston

24 juni - 01:00 uur: Panama - Kroatië in Toronto

27 juni - 23:00 uur: Panama - Engeland in New York/New Jersey

27 juni - 23:00 uur: Kroatië - Ghana in Philadelphia