Supporters van Iran lijken tóch niet welkom te zijn op het WK voetbal. De Iraanse voetbalbond FFIRI meldt dat de tickets die zij voor het mondiale eindtoernooi hadden aangeschaft onverwacht zijn ingetrokken.

De FFIRI geeft de Verenigde Staten, waarmee het land momenteel in oorlog verkeert, de schuld van het onverwachte besluit. De voetbalbond noemt het in een statement 'onacceptabel' dat dit gebeurt. "Veel Iraanse voetbalfans, die vertrouwden op de officieel aangekondigde procedure, hadden al de nodige plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen", zo wordt de FFIRI geciteerd door de NOS. Het wachten is nog op een officiële reactie van de FIFA, ook de VS zelf heeft nog niet gereageerd.

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Iran werd bij de WK-loting ingedeeld in Groep G. Daarin is Nieuw-Zeeland op dinsdag 16 juni (3.00 uur Nederlandse tijd) de eerste tegenstander. Vijf dagen later, op zondag 21 juni, neemt het land het vervolgens op tegen België (21.00 uur), om de groepsfase te besluiten met een wedstrijd tegen Egypte op zaterdag 27 juni (5.00 uur).

Eerder werd al bekend dat Iran tijdens het WK wel wedstrijden op Amerikaans grondgebied mag spelen, maar dat selectie en staf niet in het land mogen overnachten.