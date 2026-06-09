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Iran woedend op VS: WK-kaartjes supporters plotseling ingetrokken

9 juni 2026, 13:00
Supporters van Iran
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Supporters van Iran lijken tóch niet welkom te zijn op het WK voetbal. De Iraanse voetbalbond FFIRI meldt dat de tickets die zij voor het mondiale eindtoernooi hadden aangeschaft onverwacht zijn ingetrokken.

De FFIRI geeft de Verenigde Staten, waarmee het land momenteel in oorlog verkeert, de schuld van het onverwachte besluit. De voetbalbond noemt het in een statement 'onacceptabel' dat dit gebeurt. "Veel Iraanse voetbalfans, die vertrouwden op de officieel aangekondigde procedure, hadden al de nodige plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen", zo wordt de FFIRI geciteerd door de NOS. Het wachten is nog op een officiële reactie van de FIFA, ook de VS zelf heeft nog niet gereageerd.

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Iran werd bij de WK-loting ingedeeld in Groep G. Daarin is Nieuw-Zeeland op dinsdag 16 juni (3.00 uur Nederlandse tijd) de eerste tegenstander. Vijf dagen later, op zondag 21 juni, neemt het land het vervolgens op tegen België (21.00 uur), om de groepsfase te besluiten met een wedstrijd tegen Egypte op zaterdag 27 juni (5.00 uur).

Eerder werd al bekend dat Iran tijdens het WK wel wedstrijden op Amerikaans grondgebied mag spelen, maar dat selectie en staf niet in het land mogen overnachten.

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Terechte beslissing van de Verenigde Staten. In Nederland willen we vaak nog het braafste jongetje van de klas zijn, maar als je echt verandering wilt afdwingen, moet je soms een zero-tolerancebeleid voeren. Iran kan wel boos zijn op de Verenigde Staten, maar misschien is het verstandiger om eerst eens naar de eigen mensenrechten en veiligheidsproblemen te kijken. Zolang publieke executies en zware repressie nog steeds onderdeel zijn van het regime, is het niet gek dat andere landen strengere maatregelen nemen.

Jopie14
361 Reacties
125 Dagen lid
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Jopie14
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Het wordt meer en meer een clowneske vertoning. Met Trump en Infantino in de hoofdrollen....🤡🤡

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

21
1.003 Reacties
215 Dagen lid
2.877 Likes
21
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Terechte beslissing van de Verenigde Staten. In Nederland willen we vaak nog het braafste jongetje van de klas zijn, maar als je echt verandering wilt afdwingen, moet je soms een zero-tolerancebeleid voeren. Iran kan wel boos zijn op de Verenigde Staten, maar misschien is het verstandiger om eerst eens naar de eigen mensenrechten en veiligheidsproblemen te kijken. Zolang publieke executies en zware repressie nog steeds onderdeel zijn van het regime, is het niet gek dat andere landen strengere maatregelen nemen.

Jopie14
361 Reacties
125 Dagen lid
425 Likes
Jopie14
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Het wordt meer en meer een clowneske vertoning. Met Trump en Infantino in de hoofdrollen....🤡🤡

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Groep G
GS
DS
PT
1
België
0
0
0
2
Egypte
0
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0
3
Iran
0
0
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4
Nieuw-Zeeland
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