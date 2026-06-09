Supporters van Iran lijken tóch niet welkom te zijn op het WK voetbal. De Iraanse voetbalbond FFIRI meldt dat de tickets die zij voor het mondiale eindtoernooi hadden aangeschaft onverwacht zijn ingetrokken.
De FFIRI geeft de Verenigde Staten, waarmee het land momenteel in oorlog verkeert, de schuld van het onverwachte besluit. De voetbalbond noemt het in een statement 'onacceptabel' dat dit gebeurt. "Veel Iraanse voetbalfans, die vertrouwden op de officieel aangekondigde procedure, hadden al de nodige plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen", zo wordt de FFIRI geciteerd door de NOS. Het wachten is nog op een officiële reactie van de FIFA, ook de VS zelf heeft nog niet gereageerd.
Iran werd bij de WK-loting ingedeeld in Groep G. Daarin is Nieuw-Zeeland op dinsdag 16 juni (3.00 uur Nederlandse tijd) de eerste tegenstander. Vijf dagen later, op zondag 21 juni, neemt het land het vervolgens op tegen België (21.00 uur), om de groepsfase te besluiten met een wedstrijd tegen Egypte op zaterdag 27 juni (5.00 uur).
Eerder werd al bekend dat Iran tijdens het WK wel wedstrijden op Amerikaans grondgebied mag spelen, maar dat selectie en staf niet in het land mogen overnachten.
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Terechte beslissing van de Verenigde Staten. In Nederland willen we vaak nog het braafste jongetje van de klas zijn, maar als je echt verandering wilt afdwingen, moet je soms een zero-tolerancebeleid voeren. Iran kan wel boos zijn op de Verenigde Staten, maar misschien is het verstandiger om eerst eens naar de eigen mensenrechten en veiligheidsproblemen te kijken. Zolang publieke executies en zware repressie nog steeds onderdeel zijn van het regime, is het niet gek dat andere landen strengere maatregelen nemen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Terechte beslissing van de Verenigde Staten. In Nederland willen we vaak nog het braafste jongetje van de klas zijn, maar als je echt verandering wilt afdwingen, moet je soms een zero-tolerancebeleid voeren. Iran kan wel boos zijn op de Verenigde Staten, maar misschien is het verstandiger om eerst eens naar de eigen mensenrechten en veiligheidsproblemen te kijken. Zolang publieke executies en zware repressie nog steeds onderdeel zijn van het regime, is het niet gek dat andere landen strengere maatregelen nemen.