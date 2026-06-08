WK-opening in Mexico op de tocht door noodweer en blokkades

De openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika dreigt aanstaande donderdag ernstig verstoord te worden door een combinatie van noodweer en grootschalige protesten. Lokale autoriteiten in Mexico-Stad waarschuwen voor zware onweersbuien en overstromingen, terwijl stakende leraren en andere actiegroepen dreigen de toegang tot de stadions te blokkeren.

De lokale overheid heeft inmiddels meerdere waarschuwingen afgegeven voor de Mexicaanse hoofdstad. Hevige regenval heeft de afgelopen dagen al geleid tot overstroomde straten en de gedeeltelijke sluiting van metrolijnen. Voor donderdag wordt een neerslagkans van negentig procent voorspeld, waarbij lokaal tot vijf millimeter regen kan vallen en de autoriteiten afraden om door ondergelopen straten te lopen. Daarnaast houden meteorologen een tropisch systeem voor de Pacifische kust nauwlettend in de gaten, dat mogelijk verder in kracht toeneemt. Vorig jaar leidden vergelijkbare weersomstandigheden tijdens het WK voor clubs in de Verenigde Staten nog tot diverse vertragingen vanwege bliksemgevaar.

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Naast de weergoden baart ook de onrust op straat de organisatie grote zorgen. Zoals eerder gemeld wordt Mexico-Stad momenteel geteisterd door een golf van demonstraties. Leden van de onderwijsbond CNTE eisen samen met gepensioneerde rechters loonsverhogingen en hervormingen van het pensioenstelsel van president Claudia Sheinbaum. De stakers hebben belangrijke verkeersaders zoals de Paseo de la Reforma geblokkeerd en beelden van voetballers vernield. Ook boeren, vrachtwagenchauffeurs en nabestaanden van de circa 130.000 vermisten in het land plannen acties rondom de stadions in Mexico-Stad, Monterrey en Guadalajara.

De grimmige sfeer resulteerde onlangs al in de inzet van traangas door de oproerpolitie, toen actievoerders probeerden op te rukken naar het Zócalo-plein waar het FIFA Fan Fest wordt opgebouwd. De veiligheidssituatie in het mede-gastland is al langer een punt van discussie in de aanloop naar het mondiale eindtoernooi. In februari kwamen nog ongeveer zeventig mensen om het leven bij gewelddadige confrontaties, die uitbraken na de arrestatie en de dood van een leider van een drugskartel.

Ondanks de dreigingen staat de aftrap in het historische Estadio Azteca gepland voor 21:00 uur Nederlandse tijd. Voorafgaand aan het duel vindt een een uur durende openingsceremonie plaats. De Colombiaanse zangeres Shakira is de hoofdact en zal samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy het officiële WK-lied 'Dai Dai' zingen. Het spektakel, met als thema de traditionele Mexicaanse papierkunst 'papel picado', begint om 19:30 uur Nederlandse tijd.