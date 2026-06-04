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Protesten en blokkades teisteren Mexico-Stad vlak voor WK-opening

4 juni 2026, 23:44
Mexico rellen
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Een week voor de openingsceremonie van het WK voetbal wordt Mexico-Stad geteisterd door een grote golf van protesten. Stakende leraren hebben belangrijke verkeersaders geblokkeerd en dreigen het toernooi te verstoren als de regering niet aan hun eisen voldoet. "Als er geen oplossing komt, rolt de bal niet", waarschuwen de demonstranten.

De onrust op straat is hevig, waarbij betogers op de bekende Paseo de la Reforma beelden van voetballers hebben omvergeworpen. Leden van de onderwijsbond en gepensioneerde rechters eisen onder meer loonsverhogingen en hervormingen van het pensioenstelsel van president Claudia Sheinbaum. De afgelopen dagen kwam het al tot gewelddadige confrontaties met de oproerpolitie. Daarbij werd traangas ingezet toen actievoerders probeerden op te rukken naar het Zócalo-plein, waar momenteel de voorbereidingen voor het FIFA Fan Fest in volle gang zijn. Naast de leraren plannen ook boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de ongeveer 130.000 vermisten in het land acties en wegblokkades. Zij willen de internationale aandacht voor het mondiale eindtoernooi gebruiken om hun eisen kracht bij te zetten.

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De protesten werpen een schaduw over de naderende start van het toernooi, dat gezamenlijk wordt georganiseerd door Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Volgende week donderdag staat de openingswedstrijd op het programma in het iconische Estadio Azteca in Mexico-Stad. Naast de vijf duels in de hoofdstad, fungeren ook Monterrey en Guadalajara als speelsteden. Rond de stadions in al deze steden zijn demonstraties aangekondigd. De veiligheidssituatie in het mede-gastland was eerder dit jaar al een punt van zorg. In februari kwamen ongeveer zeventig mensen om het leven bij gewelddadige confrontaties, die uitbraken na de arrestatie en de dood van een leider van een drugskartel.

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